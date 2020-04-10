البديل الأقوى لزووم – خدمة Meet Now من سكايب لإجراء المكالمات والاجتماعات مباشرة دون تحميل

منذ بداية الحجر المنزلي وأصبحنا جميعًا في حاجة لتطبيق أو خدمة يمكن الاعتماد عليه لإجراء مكالمات الفيديو سواء تلك الشخصية أو المتعلقة بالعمل، لهذا حدّثناكم في مقال سابق عن تطبيق Zoom وشرحناه لكم بشكل كامل، ثم حدّثناكم عن أفضل البدائل له في مقال تالي، لكن هذا كان قبل إطلاق سكايب لخدمة Meet Now المجانية والتي تغيّر واقع مكالمات الفيديو بشكل كامل وتجعل الأمور أسهل من أي وقت سابق! فما هي؟ وما مميزاتها؟

خدمة Meet Now لإجراء مكالمات واجتماعات مجانية ومباشرة

ردًا منها على زووم ولكي تحجز لنفسها مكان في المنافسة الشرسة لخدمات التواصل المرئي في الوقت الحالي أطلقت سكايب -والمملوكة لمايكروسوفت- خدمة Meet Now وهي خدمة تقدّم مفهوم جديد للتواصل المرئي يصعب أن نجده من تطبيق منافس! هذا حيث ان خدمة Meet Now وبكل بيمساطة تتيح لك إجراء مكالمات فيديو سواء لغرض شخصي أو لأغراض العمل مباشرة دون تحميل أي برامج وعلى أي جهاز وذلك بالطبع بشكل مجاني تمامًا.

الخدمة تقدم فوق ذلك عدد من المميزات الإضافية والتي ستكون إضافية لكافة مكالمات الفيديو وأولها هي إمكانية حجب الخلفية الموجودة خلفك لكي تتمكن من إجراء المكالمات في أي مكان وبحرية، إضافة إلى ذلك فالخدمة تتيح لك تسجيل المكالمة بشكل كامل ومن ثم تحميلها بعد الإنتهاء، أيضًا فيمكنك أن تنشئ اجتماع أو مكالمة تجمع 50 شخص في وقت واحد! وهنا يظهر لنا جليًا أن مايكروسوفت تفرد عضلاتها بشدة أمام زووم وهي التي عانت من مشاكل عديدة في الأسابيع السابقة.

كيفية استخدام خدمة Meet Now

الأمر هنا في غاية البساطة، يمكنك أن تقوم بإنشاء جلسة فيديو مجانية دون تحميل أي برامج كما أسلفنا الذكر، وكل ما تحتاجه هو اتباع الخطوات التالية على أي جهاز:

1- ادخل إلى موقع الخدمة على سكايب

2- قم بالضغط على “Create a free meeting”

3- الموقع سيظهر لك رابط مباشر للإنضمام للمحادثة

4- قم بإرسال الرابط لمن تريد له أن يشاركك المكالمة ومن ثم

اضغط على “Start call” وانتظر دخول المدعووين للاجتماع أو المكالمة.

ما رأيك في هذه الخدمة؟ هذا مع الأخذ في الاعتبار كونها مناسبة للأفراد العاديين ولا تحتاج حتى تسجيل حساب على سكايب! لذلك فهي حتى مناسبة للتواصل مع كبار السن ممن لا يملكون خبرة تقنية.