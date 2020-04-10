الشهر القادم سيشهد إطلاق أول هاتف مع كاميرا 192 ميجابيكسل!

يبدو أن حرب الميجابيكسل قد عادت من جديد كما كانت منذ خمس أو ست سنوات، حينها كانت الكاميرات تقاس حصرًا بالميجابيكسل بالنسبة لمعظم المستخدمين، وكانت الشركة التي تقدّم مستشعرات بدقة أعلى تسيطر على المبيعات فيما يتعلق بسوق كاميرات الهواتف الذكية! لكن هل سيكون الأمر كذلك عند إطلاق أول هاتف مع كاميرا بدقة 192 ميجابيكسل ؟ هذا ما سنراه خلال الشهر القادم.

كاميرا بدقة 192 ميجابيكسل في هاتف ذكي!

في الوقت الحالي نحن أصبحنا نرى كاميرات بدقة 48 و 64 ميجابيكسل في هواتف كثيرة جدًا بما في ذلك الهواتف المتوسطة وبعض الهواتف تحت المتوسطة! كذلك فقد رأينا مستشعر بدقة 108 ميجابيكسل في جالكسي S20 ألترا وفي أحد هواتف شاومي، وهذه الأرقام والتي تصاعدت بشكل رهيب في الأشهر السابقة تجعلنا نتساءل.. ما الذي يمنعنا من بلوغ 198 ميجابيسكل أو أكثر؟

طبقًا للمسرّب الموثوق Digital Chat Station على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo فنحن سنرى هاتف بكاميرا بدقة 192 ميجابيسكل في وقت قريب جدًا وتحديدًا في شهر مايو القادم وما يجعل الأمر مثيرًا إلى حد كبير هو أن هذا الهاتف سيكون هاتف متوسط! حيث سيعمل مع معالج من سلسلة معالجات سنابدراجون 700 وتحديدًا سنابدراجون 765.

من المثير أننا سنرى هاتف بهذه الدقة البالغة من حيث الكاميرا الرئيسية ومع معالج من فئة متوسطة! لكن هذا قد يسبب بعض التضحيات، هذا حيث أن المعالجات المتوسطة لا تدعم HDR أو مميزات متقدمة مثل معالجة اكثر من إيطار في وقت واحد “multi-frame processing”، لكن الأمر لا يجب أن يكون جللًا، هذا حيث أن معنى إضافة هذا المستشعر في أي هاتف هو أن هذا المستشعر جاهز للعمل في هواتف أخرى، ومنها الرائدة.

ما لا نعرفه حتى الآن هو الشركة التي ستصنع أوق كاميرا بدقة 192 ميجابيكسل والشركة التي ستضع هذا المعالج في أحد هواتفها! فنحن لدينا في سوق الكاميرات بعض اللاعبين الأساسيين منهم سامسونج وشاومي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلم يتم تأكيد قدوم أي هواتف في شهر مايو حتى الآن سوى سلسلة هواتف جديدة من شركة LG! وهي التي -وياللصدفة- ستعمل مع معالجات سنابدراجون 700! فهل تكون إل جي هي من ستشعل هذه الحرب الجديدة؟ أم أننا سنرى دخول مفاجئ من سوني أو سامسونج؟

شاركنا توقعاتك في التعليقات، أيضًا شاركنا رأيك حول أهمية الميجابيكسلز الفعلية من حيث الأرقام! هل سنعود لتلك الموضة مجددًا؟