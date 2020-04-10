فن في زمن الحجر.. أغنية تجمع نجوم مصر “عن بعد”

أعلنت النجمة المصرية ريهام عبد الغفور من خلال فيديو نشرته على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام عن تعاونها مع عدد من النجوم المصريين لإطلاق أغنية جديدة لتوعية الناس بخطورة فيروس كورونا وضرورة الالتزام بالحجر الصحي.

وقالت النجمة المصرية إن الأغنية الجديدة ستحمل اسم هنكمل هنا، وسيشارك فيها بالإضافة لها كل من رامي صبري، آيتن عامر، إنجي المقدم، أسامة أوس أوس، لاعب كرة القدم طارق حامد، وعايدة الأيوبي وغيرهم من النجوم.

وسيجري تصوير الأغنية الجديدة عن بعد، حيث سيقوم كل نجم بتصوير المقطع الخاص به في منزله وهو يواصل حياته الطبيعية، بهدف تشجيع الناس على مواصلة حياتهم الطبيعية من المنزل، ولكي يقوموا بإنجاز أعمالهم من داخل منازلهم خلال فترة الحجر الصحي.

يذكر أن الأغنية الجديدة ستكون من إنتاج إحدى شركات الاتصال المصرية، وسيحتوي مطلعها على الكلمات التالية: أدينا فهمنا أن إحنا قربنا في بعدنا، ولحد ما تمشي حياتنا هتمشي عادي من البيت هنكمل عادي من هنا، هنكمل مزيكا وتحفيل علوا السماعة، ده هزارنا عالسوشيال ميديا بيدينا مناعة.

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