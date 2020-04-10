إليك أسعار ون بلس 8 بعد تسريبها – على الأغلب لن تعجبك!

كنّا قد شاركناكم منذ عدة أسابيع خبر قدوم هواتف ون بلس 8 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G وهو ما ترتّب عليه أن الهواتف ستأتي بسعر أعلى من المعتاد، وهو أمر متوقع، لكن وبالرغم من هذا كانت التوقعات تشير إلى أسعار أقل من الهواتف الرائدة الحالية وأقل من ألف دولار أمريكي، وهو ما أكدته ون بلس أيضًا! لكن اليوم وبعد تسريب أسعار ون بلس 8 بشكل كامل فالأمور قد تغيرت قليلًا ولعلها أصبحت أكثر إحباطًا.

تسريب أسعار ون بلس 8 بإصداراته

ون بلس قد اشتهرت طيلة الأعوام السابقة بتقديمها لهواتف مع مواصفات تقنية ممتازة وفي نفس الوقت مع أسعار منخفضة جدًا مقارنة بالمنافسين، وهو أمر لطالما أعجبنا وجذب عشرات المستخدمين لهواتف ون بلس، لكن التسريبات الأخيرة تشير إلى أن هاتف ون بلس 8 برو سيتعدى حاجز الألف دولار أمريكي! وفيما يلي نشارككم الأسعار المسرّبة:

• هاتف ون بلس 8 العادي نسخة 8/128 جيجابايت سيأتي بسعر 790 دولار أمريكي

• هاتف ون بلس 8 العادي نسخة 12/265 جيجابايت سيأتي بسعر 900 دولار أمريكي

• هاتف ون بلس 8 برو نسخة 8/128 جيجابايت سيأتي بسعر 1,000 دولار أمريكي

• هاتف ون بلس 8 برو نسخة 12/265 جيجابايت سيأتي بسعر 1,100 دولار أمريكي

الأسعار السابقة تتعدى تسعيرات ون بلس المعتادة بشكل ملحوظ! هذا حيث أن أسعار OnePlus 8 وطبقًا لهذه التسريبات ستكون أعلى بكثير من التوقعات السابقة وستكون أعلى من النطاق الذي لمحت له الشركة، خاصةً أن هاتف مثل ون بلس 7T برو أقوى هواتف ون بلس للعام السابق قد أتى بسعر 800 دولار أمريكي تقريبًا!

بالرغم من أن هواتف OnePlus 8 العادية تأتي بسعر معقول إلا أن الأمر قد يمثل “خدعة” بسيطة! هذا حيث أن مواصفات ون بلس 8 العادي أقل بكثير من مواصفات ون بلس 8 برو وتكاد تكافئ بعض الهواتف المتوسطة! وفي مقال تالي سنشارككم المواصفات الكاملة والمؤكدة للسلسلة الجديدة.

ما رأيك؟ وهل تظن أن أسعار هواتف ون بلس 8 الجديدة موفقة؟ وهل تنوي اقتناء أحدها؟ شاركنا الآن في التعليقات.