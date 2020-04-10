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علماء يُحاصرون السرطان.. “بارقة أمل” طال انتظارها

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتشف باحثون من جامعة بيردو الأمريكية طريقة جديدة قد تنهي معاناة مرضى السرطان للأبد، لأنها ستمنع نمو بعض أنواع السرطان كسرطان البروستات.

واعتمد الباحثون في تجاربهم على استخدام بروتين إنترليكين -27، حيث أظهر هذا البروتين نتائج إيجابية في علاج بعض أنواع الأورام السرطانية.

وأكد أحد الباحثين المشاركين في هذه الأبحاث أن الطريقة الجديدة تعمل على جذب وتحفيز الخلايا المناعية الموجودة في الجسم، والقادرة على تدمير الخلايا السرطانية، من أجل وقف نمو أورام بعض السرطانات، وإصلاح العظام والأنسجة التي تضررت بسبب الخلايا السرطانية.

وعبّر الباحث ذاته عن سعادته بهذا الاكتشاف لأنه سيساعد في علاج أنواع عديدة من السرطان، مما يساهم في إنقاذ أرواح العديد من الناس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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