تسريبات – تحديث iOS 14 قد يتيح لك تجربة بعض التطبيقات دون تثبيتها!

من ضمن المميزات المتوقع قدومها في تحديث iOS 14 القادم هي ميزة رصدها موقع 9to5Mac تتعلق بإمكانية تجربة تطبيق ما أو جزء منه دون الحاجة إلى تثبيته على الجهاز كما ظهر في نسخة أولية حصل عليها الموقع من التحديث.

تقرير الموقع أشار ألى أن هناك واجهة برمجية جديدة تسمى Clips موجودة في الكود البرمجي لتحديث iOS 14 تمكن المستخدم من عمل مسح لكود قراءة سريع مربوط بتطبيق ما والتفاعل مع محتوى موجود فيه عبر نافذة عائمة على الشاشة دون القيام بتثبيت ذلك التطبيق.

النافذة العائمة سوف تعرض على المستخدم أيضاً خيار تنزيل النسخة الكاملة من التطبيق عبر متجر الآب ستور أو عرض المحتوى داخل التطبيق الأساسي إذا كان مثبت بالفعل على الجهاز.

ابل سوف تختبر هذا الميزة على تطبيقات مثل يوتيوب وسوني بلايستيشن وDoorDash و OpenTable وغيرها من التطبيقات والألعاب الأخرى.

هذه الميزة قد تشبه نوعاً ما ميزة التطبيقات الفورية Instant Apps الموجودة في نظام الأندرويد والتي تسمح بتجربة بعض التطبيقات والألعاب مباشرة على متجر جوجل بلاي قبل تنزيلها.

تعتمد ميزة التطبيقات الفورية في الأندرويد على تثبيت التطبيق على خوادم جوجل لتجربتها قبل تنزيلها وليس على جهاز المستخدم نفسه.

لا نعرف الكثير حتى الآن عن باقي جوانب تلك الخاصية، لكنها بالتأكيد سوف تكون مفيدة إذا تم استخدامها على متجر الآب ستور مثلما هو الحال في متجر جوجل بلاي.

بالنظر إلى طريقة التطوير والتأثير المتبادل بين منصتي الأندرويد و iOS يتوقع أن تكون تلك الميزة المنتظرة مشابهة لميزة التطبيقات الفورية في الأندرويد، وإذا تم اعتمادها سوف توفر على المستخدم عناء التنزيل والتجربة والانتقال به إلى التجربة المباشرة أولاً قبل التنزيل.