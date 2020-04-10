حفل زفاف بمرآب سيارات.. والمدعوون “أونلاين”

اضطر الشاب الجنوب أفريقي دان ماس البالغ من العمر 30 عاما وعروسته الشابة جابي ماس أسترهوزن البالغة من العمر 27 عاما لإقامة حفل زفافهما في مرآب ملحق بالفناء الخلفي لمنزل دان.

وقال دان الذي يعمل في مجال الإخراج السينمائي إن إصابته بفيروس كورونا أدت لتأجيل حفل الزفاف الذي كان من المقرر إقامته يوم 21 مارس الماضي، كما أن إجراءات الحظر التي فرضتها الحكومة جعلت إقامة حفل زفاف جماعي أمرا مستحيلا حاليا.

وأكد دان أن فترة العزل المنزلي ساهمت في زيادة الحب بينه وبين جابي، وهذا ما دفعه لإتمام مراسم الزفاف بهذه الطريقة.

وعمد العريس لتصوير مشهد حفل الزفاف الذي ظهرت فيه العروس وهي ترتدي ثوبا صيفيا أبيض مطرزا بمجموعة من الزهور، ومن ثم تقدمت إلى مكان وجود دان في الحديقة وعانقته.

من جانبها عبّرت العروس جابي عن سعادتها بإتمام الزفاف، وقالت إن كل شيء كان جاهزا وغير قابل للتأجيل.

يذكر أن مقطع الفيديو المصور الذي نشره العريس على قناته الرسمية في يوتيوب استطاع حصد أكثر من 250 ألف مشاهدة، بالإضافة لآلاف التعليقات الإيجابية من المتابعين الذين تمنوا لهما حياة سعيدة.

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