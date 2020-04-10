“ورق التواليت” يجعل أمريكياً يضرب والدته

شهدت مدينة سوغس الواقعة شمال مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حادثة غريبة وغير مألوفة إذ أقدم شاب على ضرب والدته بسبب إخفائها ورق التواليت عنه.

وقالت الشرطة الأمريكية إنها استدعيت إلى منزل الشاب أدريان البالغ من العمر 26 عاما بعد ورود بلاغ بنشوب نزاع عائلي بينه وبين والدته.

وأكدت الشرطة أن سبب النزاع يعود لإخفاء الأم لورق التواليت عن ابنها، الأمر الذي جعله يغضب ويضربها بعد رفضها الإفصاح عن مكان ورق التواليت.

وقالت والدة أدريان إنها اضطرت للجوء لهذه الطريقة لأن ولدها يستهلك كميات كبيرة من السلعة النادرة الوجود في الأسواق حاليا بسبب فيروس كورونا.

وعلى الفور قامت الشرطة الأمريكية باعتقال الابن أدريان ووجهت له تهمة العنف المنزلي.

يذكر أن تقارير الشرطة الأمريكية أشارت لارتفاع معدل العنف المنزلي في أمريكا خلال فترة الحجر الصحي.

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