إطلاق هاتف جديد لـ” الاستخدامات الشاقة”

كشفت شركة Ulefone الصينية عن هاتف جديد مناسب للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه اسمArmor 7E.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج ميديا تيك Hello P90 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 9.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS بقياس 6.3 بوصة وبدقة عرض 2340* 1080 بيكسل، تحتوي كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين كانت الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرتين الأخريين.

وجاءت الذاكرة الداخلية بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرا بايت من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فسعتها 4 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز بطارية قوية بسعة 5500 ميلي أمبير تجعل الجهاز يعمل لمدة يومين دون الحاجة لإعادة شحنه، كما تتميز البطارية بإمكانية شحنها بقوة 15 واط عبر منفذ USB-C، وبقوة 10 واط لاسلكيا.

ويعد الهاتف الجديد مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68، IP69K، MIL-STD-810G، مما يجعله يقاوم الماء على عمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر 328 دولارا أمريكيا فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية