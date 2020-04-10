غوغل تطرح خدمة مجانية لـ”مكافحة ملل الحجر”

في إطار سعيها لمساعدة الناس على الالتزام بالحجر الصحي أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن إتاحة الفرصة أمام المستخدمين لاستخدام منصة الألعاب الخاصة بها Google Stadia بشكل مجاني لمدة شهرين بدءا من 8 أبريل الجاري.

وقالت الشركة الأمريكية إن هذه الخدمة ستكون متوفرة للمستخدمين في 14 دولة فقط بشرط أن يكون لديهم حساب على المنصة، وأمهلت الأشخاص الذين لا يملكون حسابا عليها يومين لإنشاء حساب جديد لكي يستفيدوا من العرض المجاني.

ومن خلال العرض سيتمكن المستخدمون من لعب مجموعة من الألعاب الرائعة بشكل مجاني ومن أبرز هذه الألعاب The Collection، وDestiny 2، وGrid، و Gylt، وSteamWorld Dig 2، وSteamWorld Quest: Hand of Gilgamech، وSpitlings.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى حساباتهم في المنصة من خلال متصفح كروم الموجودة في الحواسيب المكتبية والمحمولة والهواتف الذكية التي يملكونها، كما يمكنهم التحكم بالألعاب من خلال جهاز Stadia Controller.

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