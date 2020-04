الصحة العالمية تُحذّر من تسارع «مقلق» لانتشار كورونا في بعض الدول

لا يوجد بلد محصن. [رويترز]

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من تسارع مقلق بانتشار كورونا في بعض الدول، منها 16 في إفريقيا، رغم تباطؤ تفشيه في بلدان أوروبية، لاسيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المدير العام للمنظمة تديروس أدهانوم جيبريسوس، مطالبته في مؤتمر صحفي، دول العالم إلى توخي الحذر في رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف يقول: “المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود، لكن في الوقت ذاته، فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة للفيروس”.

وتابع: “الأمر يشمل العدوى المجتمعية في 16 دولة إفريقية”.

وشدّد مدير عام الصحة العالمية، على أنه “لا يوجد بلد محصن، ولا يمكن لأي بلد المطالبة بنظام صحي قوي”.

وتابع: “نحن الآن في مرحلة الذعر بسبب وجود هذا الفيروس غير المرئي الخطير الذي يؤدي إلى الكوارث والخراب، ولكن يجب علينا تعزيز أنظمة الصحة”.

