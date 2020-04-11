“مجابهة كورونا”: إغلاق المياه جريمة تساهم في انتشار الوباء

وصفت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا قفل المياه

بـ” الجريمة ضد الإنسانية” وتساهم في نشر الوباء من خلال حرمان المواطن

من طرق اتباع النظافة الشخصية.

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وطالبت اللجنة في بيان لها، الجمعة، أعيان ومشائخ المنطقة الجنوبية بالتدخل

‎العاجل

والتواصل مع من قام بإقفال إمدادات المياه وإجبارهم فورا على إعادة ضخها إلى مدن

المنطقة الغربية؛ احتراما لقوانين حقوق الإنسان.

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وأدانت اللجنة إغلاق إمدادات المياه على المنطقة الغربية بما فيها العاصمة طرابلس

خاصة في ظل الظروف الحالية وما تقوم به الدولة من مجابهة الوباء.

‎يشار إلى أن

ميليشيات حفتر أقفلت، الثلاثاء الماضي، منظومة النهر الصناعي لتوزيع المياه، وخط

غاز مغذ لمحطة كهرباء الخمس في سيدي السائح؛ مما تسبب في انهيار الشبكة بالمنطقة

الغربية أكثر من مرة.

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