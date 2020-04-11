لعبة سندباد – مغامرات عظيمة ممتعة مستوحاة من قصة السندباد الأسطورية!

هل سمعت عن أسطورة السندباد من قبل؟ هل حلمت يومًا في خوض مغامرة في عالم خيالي؟ هل حلمت يومًا بأن تكون بطلًا قُدّر له أن يحمي العالم؟ يبدو أنه قد حان الوقت لتعيش كل هذا وذاك من خلال تجربة لعبة سندباد: مغامرات عظيمة والتي تم وضعها مؤخرًا في لائحة متجر جوجل للألعاب المميزة كما ستوفر على متجر الآب ستور للايفون والايباد قريبا.

لعبة سندباد: مغامرات عظيمة هي لعبة RPG على الموبايل حيث أن اللعبة مبنية على أساس قصة سندباد والتي تغوص بك في أعماق عالم الحكايات والخيال.

يُمكنك إختيار واحد من مجموعة من الأبطال المميزين، لتكشف ما تُخبئه اللعبة في جُعبتها من خلال المهام، وجمع المرافقين الرائعين، وصُنع المعدات الخارقة، وخوض المنافسات لتحدي وصقل نفسك، ليس ذلك وحسب بل بإمكانك أن تجتمع مع الأصدقاء ليساعدوك في قتال أي زعيم شرير.

إذا كنت من محبي ألعاب الـ RPG فأنا متأكد أنك لن تفوت هذه اللعبة!

خمسة أسباب ستجعلك تجرب أفضل لعبة سندباد بلا شك

1. تجربة قتال ومنافسة حصرية مع عدد هائل من اللاعبين حول العالم.

تدرب وأطلق العنان لمهاراتك في المعركة مع أي عدو أو زعيم شرير.

احشد اللاعبين الآخرين للقتال جنبًا إلى جنب في وضع اللعب الجماعي التعاوني، واستمتع بلعبة MMORPG الجديدة تمامًا التي تجمع اللاعبين من حول العالم.

انضم إلى طاقم سفينة واشتبك مع لاعبين آخرين في معارك تنافسية حيث أن المعارك تكون بطّور الـ PVP حيث العمل الجماعي يفوق القوة الفردية.

اهزم الزعيم الشرير مع فرقتك، اضبط أوامر القتال، وخطط لحركاتك، اضبط التشكيلات وقم بوضع Combo للتغلب على الأعداء.

2. المرافقون الرائعون كلهم متواجدون في مكان واحد على سندباد: مغامرات رائعة!

اعثر واجمع المرافقين الرائعين الذين ستجدهم في أماكن مختلفة، واصطحبهم في رحلتك ودعهم يساعدونك في المعركة. تجول في الأراضي الجميلة والمتنوعة مع مرافقوك.

دربهم وعلمهم مهارات ليصبحوا أقوى، ليس ذلك وحسب بل بإمكانك تغذيتهم ورعايتهم أيضًا.

اذهب إلى المعركة بشكل أسرع وأسهل مع الخاصية الجديدة تمامًا عن طريق المطية الخاصة بك، كالحصان البُني، وفهد البرق، تنين الصقيع وغيرها الكثير.

3. اِصنع أسلحة خارقة، وشكّل بطلك بطريقتك الخاصة.

لعبة سندباد تتيح لك صناعة المعدات والأدوات بالإضافة إلى ترصيع أسلحتك بالجواهر الفريدة والقوية.

إذا كان لديك معدات لست بحاجة إليها قم ببيعها، ولكن إذا كنت محترفًا في صناعة المعدات يمكنك أن تصبح أفضل حرفي في السيرفر ليأتيك جميع اللاعبين لتصنع لهم معدات وتتقاضى العملات الذهبية منهم!

4. لن تشعر بالملل هنا!

تقودك المهام الرئيسية لاستكشاف العالم ومساعدتك على التطور كبطل حقيقي، وتمنحك مهام طاقم السفينة بالإضافة إلى فرصتك لإثبات نفسك وجعل اسمك معروفًا من قبل جميع أفراد الطاقم، المهام المخصصة بالطاقم هي التي تجمعكم معًا.

مشاركة الكثير من الأحداث المجدولة يوميًا ووفقًا للعطلات العربية إن كانت فرديًا أو مع طاقم السفينة، لا تفوت أي فرصة لكسب المزيد من المكافآت!

5. تفاعل ودردش مع المجتمع، حيث الأخوة والصداقة والحب.

تعرف على شخص ما ودعه يُرشدك إذا كنت بحاجة للمساعدة، أو انضم إلى طاقم سفينة وتواصل مع الآخرين. إذا تعرض أحد أعضاء الطاقم للمضايقة من شخص قوي هل ستقاتل من أجله؟ إذا كان لديك معدات نادرة ، فهل ستشاركها مع أصدقائك؟

هناك العديد من الفرص للالتقاء بالآخرين أثناء التجول في المدن أو أثناء القيام بأعمال تجارية أقل خطورة – مثل تطوير الدروع أو وصناعة المعدات أو تشكيل مجموعات لمغامرتهم التالية.

تزوج من شخصية ما تحبها في اللعبة، أنهوا المهام ، وغامروا في هذا العالم المليء بالخيال، وقفوا في قمة الترتيب معًا.

دردش مع الأصدقاء، أو طاقم السفينة أو حتى مع أشخاص آخرين في هذا العالم بشكل عشوائي.

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