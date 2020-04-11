وفاة “ابن الرومية” تُحزِن الوسط الفني العربي

صُدم الوسط الفني السوري والعربي برحيل الفنان السوري الفلسطيني القدير عبد الرحمن أبو القاسم عن عمر يناهز 78 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنان المشهور بدور ابن الرومية، وقدمت تعازيها لعائلة الفنان الراحل.

كما نعى عدد من الفنانين السوريين الفنان الراحل من خلال منشورات قاموا بنشرها على حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا من خلالها عن قيمة عبد الرحمن أبو القاسم الكبيرة في الدراما والمسرح.

والفنان الراحل من مواليد صفورية في فلسطين عام 1942 ونزح إلى سوريا في العام 1948 واستقر فيها.

بدأ رحلته في الفن عام 1954 من خلال المسرح المدرسي، جسد خلال مسيرته شخصيات عديدة أبرزها شخصية ابن الرومية في مسلسل الجوارح، وعز الدين القسام في مسلسل أنا القدس.

ومن أبرز أعماله في الدراما والسينما العبابيد، الجوارح، الكواسر، أبو خليل القباني، الهنوف، بيت جدي، الأبطال يولدون مرتين، صهيل الجهات، نسيم الروح، طعم الليمون، وغيرها من الأعمال.

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