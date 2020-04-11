منوعات

كورونا يعود بالفائدة على ثاني أضخم الثدييات في العالم

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رصدت دورية بحرية فرنسية أثناء مراقبتها للنشاط الطبيعي في المحمية الواقعة قبالة حديقة Calanques الوطنية في مدينة مرسيليا الفرنسية زوجا من حيتان الزعنفة المعروفة باسم Fin Whales وهي تسبح بحرية تامة في منطقة لا تقترب منها بالعادة.

ووصف مصدر مسؤول في الحديقة المشهد بالنادر وخاصة أن الحيتان لم تُعر أي أهمية لاقتراب الدورية منها.

وأكد المصدر ذاته أن تراجع الحركة في المياه البحرية بسبب الحجر الصحي المفروض في العالم جعل الحيتان تقترب من الشاطئ بهذه الطريقة، لذلك طلب احترام الطبيعة بعد القضاء على الفيروس لكي تظهر المشاهد الطبيعية بشكل مستمر.

الجدير بالذكر أن حيتان الزعنفة تعد ثاني أضخم الثدييات في العالم بعد الحوت الأزرق، إذ يبلغ وزنها أكثر من 70 طنا، وطولها أكثر من 20 مترا في بعض الحالات.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك