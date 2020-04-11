كورونا يعود بالفائدة على ثاني أضخم الثدييات في العالم

رصدت دورية بحرية فرنسية أثناء مراقبتها للنشاط الطبيعي في المحمية الواقعة قبالة حديقة Calanques الوطنية في مدينة مرسيليا الفرنسية زوجا من حيتان الزعنفة المعروفة باسم Fin Whales وهي تسبح بحرية تامة في منطقة لا تقترب منها بالعادة.

ووصف مصدر مسؤول في الحديقة المشهد بالنادر وخاصة أن الحيتان لم تُعر أي أهمية لاقتراب الدورية منها.

وأكد المصدر ذاته أن تراجع الحركة في المياه البحرية بسبب الحجر الصحي المفروض في العالم جعل الحيتان تقترب من الشاطئ بهذه الطريقة، لذلك طلب احترام الطبيعة بعد القضاء على الفيروس لكي تظهر المشاهد الطبيعية بشكل مستمر.

الجدير بالذكر أن حيتان الزعنفة تعد ثاني أضخم الثدييات في العالم بعد الحوت الأزرق، إذ يبلغ وزنها أكثر من 70 طنا، وطولها أكثر من 20 مترا في بعض الحالات.

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