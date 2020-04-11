لجنة الطوارئ بالخمس تخصص مجمع العيادات لرصد حالات الاشتباه بكورونا

أعلنت غرفة الطوارئ بالمجلس البلدي الخمس تخصيصها قسم الطوارئ

في مجمع عيادات الخمس للرصد والاستجابة السريعه؛ لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المجلس، عبر صفحته الرسمية، الجمعة، أن المركز يستقبل

حالات الاشتباه التي تعاني من أعراض: (ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية،

سعال جاف، ضيق في التنفس) التي تحول إليه من المستشفيات والمصحات العامة والخاصة.

وأكد المجلس أنه بالنسبة للمرضى في بيوتهم والذين يعانون

من أعراض الاشتباه، يمكنهم الحضور للكشف والاطمئنان على حالتهم الصحية، والحالات المرضية

الأخرى التي لا تعاني من ارتفاع درجة الحرارة يتم الكشف عنها في الجزء الآخر من المركز.

وأشار المجلس أن المركز يحتوي على حجرة كشف لحالات الاشتباه،

وغرفة ملاحظة نساء، وغرفة ملاحظة رجال، وكذلك غرفة الطوارئ وحجر مبيت الأطباء والتمريض

والعاملين، مع وجود سيارة إسعاف على مدار 24 ساعة.

يذكر أن بلدية الخمس أعلنت، الاثنين الماضي، وصول تجهيزات

ومعدات طبية من وزارة الصحة؛ لتجهيز غرفة العزل الصحي بالبلدية.

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