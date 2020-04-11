شركة Honor تطلق هاتفين جديدين بمواصفات مميزة

كشفت شركة Honor الصينية عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما Honor Play 4T، وHonor Play 4T Pro.

وسيعمل هاتف Honor Play 4T بمعالج Kirin 710A ثماني النوى، وكرت شاشة ARM Mail-G51، ونظام تشغيلAndroid 10، وواجهة Magic UI3.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.39 بوصة ودقة عرض 1560* 720 بيكسل، وجودة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثنائية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 512 غيغا بايت من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير مزودة بشاحن بقوة 10 واط، ومستشعر للبصمات تم تركيبه في الجهة الخلفية من الهاتف.

أما هاتف Honor Play 4T Pro فسيعمل بمعالج Kirin 810 ثماني النوى، وكرت شاشة ARM Mail-G52 MP6، ونظام Android9 وواجهة Magic UI 2.1.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة OLED مقاس 6.3 بوصة ودقة عرض 2400*1800 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بقوة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف Honor Play 4T بسعر 170 دولارا أمريكيا، والهاتف Honor Play 4T Pro بسعر 212 دولارا أمريكيا.

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