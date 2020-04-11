نسخة جديدة من “روبن هود”.. مع لمسات عصر التكنولوجيا

بدأت شركة ديزني الأمريكية للإنتاج الفني الاستعداد لإطلاق نسخة جديدة من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير روبن هود الذي عُرض لأول مرة في العام 1973.

وأوكلت الشركة الأمريكية مهمة الإشراف على المسلسل وإخراجه للمخرج المكسيكي كارلوس لوبيز استرادا، قبل أن تضطر لإيقاف العمل بالمشروع حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسيكتب السيناريست كاري جرانلوند العمل، وستعمل ديزني على دمج التقنيات التكنولوجية وأداء الممثلين الحقيقيين لإظهار المسلسل بأبهى صورة ممكنة، ومن المتوقع أن تقوم ديزني بعرض النسخة الجديدة من العمل على إحدى المنصات الرقمية.

الجدير بالذكر أن شركة الإنتاج الأمريكية أجلت طرح النسخة الجديدة من فيلم مولان في دور السينما بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

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