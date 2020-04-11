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جوجل تطلق أحدث نسخة من نظام Chrome OS

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن النسخة 81 من نظام التشغيل Chrome OS والتي جلبت ميزات جديدة وغير مسبوقة لحواسيب Chrome Book.

واحتوت النسخة الجديدة على ميزات عديدة أبرزها ميزة التحكم عبر الإيماءات التي تتيح للمستخدم المجال للتنقل بين واجهة المستخدم الرئيسية وواجهات التطبيق من خلال تمرير إصبعه من أسفل الشاشة لأعلاها.

ومن خلال هذه الميزة سيكون المستخدم قادرا على التنقل بين الصفحات المفتوحة على جهازه الذكي من خلال تمرير إصبعه على الشاشة من اليسار إلى اليمين.

كما ستدعم النسخة الجديدة ميزة صورة داخل صورة التي تتيح للمستخدم مشاهدة الفيديوهات في إطارات مصغرة أثناء استخدام التطبيقات الأخرى.

ومن خلال النسخة الجديدة سيكون المستخدم قادرا على التنقل بشكل أسهل في التطبيقات التي تعمل في الخلفية، وذلك من خلال الضغط المطول على الشاشة وتحريك الأصبع بالاتجاه الذي يريده المستخدم بطريقة مشابهة للطريقة الموجودة في أنظمة الأندرويد الجديدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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