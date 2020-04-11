آيسر تطلق “لاب توب” لعشاق الألعاب

كشفت شركة آيسر التايوانية عن لاب توب جديد بمواصفات مميزة مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه اسم Nitro 5.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج إنتل Core i7 من الجيل ComeLake-h بسرعة 5 غيغا هرتز، وبطاقات الرسوميات GeForce GTX 1650 أو GeForce GTX 1650 Ti أو GeForce RTX 206.

وزودت الشركة التايوانية الحاسوب الجديد بشاشة IPS مقاس 15.6 بوصة ودقة عرض Full HD، ومعدل تنشيط 122 أو 144 هرتز، وتتميز هذه الشاشة بقدرتها على تغطية نطاق الألوان NTSC بمقدار 72%، وبدرجة السطوع التي تصل إلى 300 نيت.

وحسّنت الشركة التايوانية من نظام التبريد في هذا الحاسوب مما جعله يعمل بكفاءة أعلى من الموديلات السابقة بـ25%.

وسيحتوي هذا الحاسوب على وحدة إنتل Wi-Fi 6 AX201 ووحدة التحكم Killer E2600 Ethernet.

يذكر أن الشركة التايوانية لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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