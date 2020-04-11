تطبيق عقاريتو – أفضل منصة لبيع وشراء العقارات والخدمات العقارية في السعودية!

تطبيق عقاريتو متوفر على هواتف الايفون و أجهزة الأندرويد وهو تطبيق متنوع الخدمات، وقد تم تصميمه لاستخدامه بسهولة وتميز يُسهل على العميل الوصول إلى الخدمة دون أدنى جهد، حيث أن تطبيق عقاريتو يعد من التطبيقات الأولى والرائدة في مجال تقديم جميع الخدمات العقارية بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجمهورية مصر قريباً.

ما يميز تطبيق عقاريتو؟

صمّم تطبيق عقاريتو خصيصاً لإرضاء المستخدمين، إذا كنت تبحث عن تصاميم داخلية، استشارات هندسية، بناء ومقاولات، صيانة وتشغيل، تصاميم معمارية متميزة، مواد بناء، ويسهل عليك عناء البحث في الوصول الى مقدمي خدمات القروض العقارية من بنوك وشركات التمويل العقاري وتأمين المباني عن طريق شركات التأمين، نترك لك خيار اكتشاف خدمات عقاريتو العقارية.

تجدون على تطبيق عقاريتو واجهة خاصة لوضع مختلف عروضكم العقارية وكذلك عنوانها وصورها والأسعار المتاحة لها، كما يسهل على المستخدمين التواصل مع بعضهم من خلال عقاريتو، استفد إذاً بكل خدمات تطبيق عقاريتو باعتباره رائداً في تقديم جميع ما يتعلق بالخدمات العقارية وأكثر التطبيقات بحثاً وسعياً لإرضاء المستخدمين.

رؤية عقاريتو 2030

يسعى عقاريتو دوماً إلى بلوغ الريادة وتحقيق التميز والتنوع في الخدمات العقارية مواكباً كل التطورات والتطلعات التي تهدف المملكة العربية السعودية إلى بلوغها في مجالات جميع الخدمات العقارية، ولهذا يمكن اعتبار عقاريتو التطبيق الأمثل والأفضل من دون منازع في مجال العقار على مستوى بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تطبيق عقاريتو هدفه الأول المحافظة الدائمة على الريادة ومواكبة الجديد.

التحميل على الايفون والايباد:

السعر : مجاني

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التحميل على الأندرويد:

السعر : مجاني‏