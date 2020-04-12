لماذا يتم حظر تطبيق زووم Zoom في الشركات والدول الآن؟

تطبيق زووم Zoom من التطبيقات التي شهدت رواجاً كبيراً مع بدء إجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي كوسيلة تواصل لعقد الاجتماعات والمحادثات الجماعية والتعليم عن بعد إلا أن ثغرات أمنية عصفت بالتطبيق مما أدى إلى حظره في العديد من الشركات والمؤسسات والحكومات.

خدمة زووم Zoom تم إنشاؤها عام 2011 كخدمة تواصل صوتية ومرئية موجهة أكثر لأغراض العمل والتعليم ومنذ ذلك الحين توسعت الشركة واكتسب قاعدة شعبية عالمية، وبلغ عدد العاملين في الشركة نفسها نحو 2000 موظف تقريباً.

تفشي وباء فيرس كورونا كان نقطة محورية لخدمة زووم Zoom حيث ارتفع عدد المستخدمين من 10 ملايين مستخدم في شهر ديسمبر 2019 إلى 200 مليون مستخدم في مارس 2020.

خدمة زووم Zoom تقدم خطة مجانية تتيح التواصل مع أشخاص آخرين بحد أقصى 100 شخص ولمدة 40 دقيقة في المرة الواحدة، وإذا كانت الاحتياجات أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى الخطط المدفوعة.

الانتقادات الأمنية

مع الانتشار الواسع لخدمة زووم Zoom تصاعدت المخاوف الأمنية حيث ظهرت تقارير تفيد بأن الخدمة تخزن بيانات حول المستخدمين مثل عنوان الجهاز IP وتاريخ التصفح والتقدم الأكاديمي وقد ردت الشركة المطورة للتطبيق على ذلك بأنها تفعل هذا من أجل الدعم الفني وتطوير الخدمة.

أيضاً مرة تم اكتشاف إرسال بيانات المستخدمين إلى فيسبوك ومرة أخرى إلى لينكد إن، كما تم اكتشاف أن التطبيق لا يعتمد خاصية التشفير التام End to end Encryption.

وسط هذه الانتقادات أعلن الشركة المطورة للتطبيق رسمياً أنها سوف تعالج كافة المشكلات الأمنية خلال فترة 90 يوماً تبدأ من شهر إبريل.

حظر خدمة زووم Zoom

بسبب المخاوف الأمنية بدأ حظر تطبيق زووم Zoom في عدد من الدول والشركات ونذكر منها:

جوجل، ناسا، سبيس إكس.

مجلس الشيوخ الأمريكي.

وزارة الدفاع الأمريكية.

وزارة الدفاع البريطانية.

المؤسسات الحكومية الكندية.

المؤسسات الحكومية التايوانية.

وزارة الخارجية الألمانية.

المؤسسات التعليمية في بعض الولايات الأمريكية.

القائمة تضم أسماءً أخرى ويبدو أنها ستطول أكثر خلال الأيام المقبلة، إلا أنه لا يزال من الممكن استخدام الخدمة للأغراض الشخصية أو العمل أو التعليم ولم يتم حجبه بشكل كامل في أي دولة حتى الآن

بدائل خدمة زووم Zoom

كنا قد تطرقنا سابقاً إلى الحديث عن بدائل خدمة زووم Zoom وعرضنا العديد من التطبيقات والخدمات المماثلة، كما عرضنا أيضاً خدمة Meet Now البديلة من سكايب.