الصين تمنع أكل الكلاب والقطط لأول مرة

كشفت صحيفة “العربي الجديد” أن الصين منعت أكل

لحوم الكلاب والقطط للمرة الأولى من قائمة رسمية للحيوانات القابلة للأكل والتي

ستشكل محور تشريع من السلطات الصينية.

وقالت الصحيفة، على موقعها الرسمي السبت، إن وزارة

الزراعة والشؤون الريفية حددت قائمة بالحيوانات التي يمكن تربيتها من أجل لحمها

وفروها أو لغايات طبية ولا تضمن الكلاب والقطط.

ومن جهتها، أشارت جمعية ” هيومان سوسايتي

إنترناشونال” الأميريكية للرفق بالحيوان، أنها المرة الأولى التي تلاحظ فيها

الصين أن القطط والكلاب هي حيوانات للرفقة المنزلية وليست مخصصة للأكل، مبينا أن

عشرة ملايين كلب يقتل سنويا في الصين طمعا بلحمها، مع القضاء على آلاف الكلاب

سنويا خلال مهرجان لحم الكلاب في مدينة يولين.

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