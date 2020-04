جريمة هزت مدينة طرطوس

زوجته و طفلين عثر عليهم في المنزل حيث كانت الزوجة و الطفلين قد فارقوا الحياة [انترنت]

تناقلت مواقع اخبارية خبر جريمة قتل مروّعة بحق عائلة في محافظة طرطوس عصر امس الجمعة، حيث وجدت عائلة في قرية بديرة التابعة لناحية السودا مفتولة داخل منزلها.

و في التفاصيل أن العائلة المكونة من رجل و زوجته و طفلين عثر عليهم في المنزل حيث كانت الزوجة و الطفلين قد فارقوا الحياة فيما تم الوصول للزوج في اللحظات الاخيرة حيث تم اسعافه الى مشفى الباسل في طرطوس.

وحول الجريمة قال الدكتور علي بلال رئيس الطبابة الشرعية في طرطوس لـ شام اف ام : تم الانتقال لموقع الجريمة بمنزل المدعو “أسامة. م” في قرية بديرة بريف طرطوس.

حيث تم العثور على جثة الزوجة “راما. د’ ٣١ سنة متعرضة لطعنات بالصدر والرقبة مع جروح “دفاعية” باليدين ومفارقة الحياة.

و أضاف: تم العثور على جثتي الطفلين عيسى ومارسيل مفارقي الحياة، بعد تعرضهم لطعنات متعدد بأداة حادة بالصدر والظهر و أردف تم العثور على أداة الجريمة وهي سكين حادة طول نصلتها 10 سم وعرضها 3 سم، وتسليمها للأمن الجنائي وجرى نقل الجثامين إلى مشفى الباسل.

و ختم : الزوج تم نقله قبل وصولنا ليتبين أنه يعاني من نزف حاد في معصم يده وقطع أوتار في يده، وأجريت عملية غسل معدة نتيجة تناوله كميات كبيرة من الأدوية تحديدا نوع “بانادول اكستر”.

و في الفيديو تظهر شهادة الأهالي المجاورين لمنزل العائلة المنكوبة حيث تحدثوا عن واقع الجريمة و الظروف المحيطة بها

