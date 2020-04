هرب من كورونا إلى الغابة فمات بطريقة غريبة

منزعج من تطورات فيروس كورونا وينوي مغادرة المدينة للعيش لبعض الوقت في خيمة بغابة [RT]

قرر رحالة عالمي الهروب من وباء كورونا بمغادرة المدينة والعيش في الغابة، إلا أنه هرب من كورونا ليواجه الموت وحيدًا.

وتوفى داخل الغابة الرحالة الروسي المعروف أليكسندر نوركو من مدينة سان بطرسبورغ، وقد قام برحلات عدة حول العالم بدراجات هوائية، بما فيها إلى مصر وسنغافورة.

وقبل أسبوعين من وفاته، قال نوركو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه منزعج من تطورات فيروس كورونا وينوي مغادرة المدينة للعيش لبعض الوقت في خيمة بغابة، بعيدا عما وصفه بـ”الضجيج غير السليم” حول العدوى.

وقالت لاريسا، زوجة الراحل، إنه بعث لها برسالة عبر الهاتف قبيل وفاته كتب فيها أنه عثر على جذور لنبات النيلوفر ويعتزم طبخها وأكلها. وبعد ذلك فقدت الاتصال به.

وأضافت لاريسا نوركو أن زوجها أخطأ وخلط بين النبات الصالح للأكل وآخر سام، وتوفي جراء التسمم.

