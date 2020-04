باحثون: هدأت أصوات البشر في الحجر فسُمع طنين الأرض

انخفاض الضوضاء التي يحدثها الإنسان صار ملحوظاً على مستوى العالم [انترنت]

أفاد باحثون يونانيون بإنهم تمكنوا من سماع الطنين الداخلي في باطن الأرض بعد أن هدأت الضوضاء في البلاد جراء العزل المنزلي، وأنه أصبح من الممكن أيضاً للباحثين من خلال مراقبة مستويات الضوضاء، معرفة ما إذا كانت هناك مناطق لا تلتزم بإجراءات العزل العام بدقة.

وقال الباحثون، إن الانخفاض المفاجئ في مستويات الضوضاء التي يحدثها البشر أتاح لهم بشكل أفضل سماع الطنين الداخلي في باطن الأرض.

وانحسرت الضوضاء بسبب إجراءات العزل العام في أنحاء اليونان التي تهتز كثيراً بفعل زلازل لا يسفر معظمها عن أي أضرار جسيمة.

ولا يؤثر الانخفاض الكبير في مستوى الضوضاء، منذ أن فرضت البلاد العزل العام الشهر الماضي، في حد ذاته في النشاط الزلزالي.

لكن مع استمرار حركة الأرض، أصبح بالإمكان الآن تسجيل هزات صغيرة للغاية، حسبما قال أفثيميوس سوكوس الأستاذ المساعد بجامعة باتراس الذى يدير البحث مع خبير الزلازل ديميتريس يانوبولوس والباحث في مرصد أثينا الوطني كريستوس إيفانجيليديس.

وقال سوكوس إن انخفاض الضوضاء التي يحدثها الإنسان صار ملحوظاً على مستوى العالم، بعد أن فرضت الكثير من الدول إجراءات العزل العام، في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح “حتى الآن كانت الزلازل الصغيرة جداً تختفي وراء الضوضاء التي يولدها الإنسان… أصبح من الممكن الآن تتبع هذه (الحركات الزلزالية) بدقة أكبر”.

وشبه علماء الزلازل بعلماء الفلك الذين لا يستطيعون رؤية النجوم من المدن بسبب التلوث الضوئي. وقال “لكن الوضع بالنسبة لنا كأن الأضواء انطفأت”.

وقال إيفانجيليديس إن الباحثين فى بلجيكا هم رواد هذا النوع من الأبحاث، وأضاف أن اليونان جمعت حتى الآن بيانات من محطات فى أثينا ومدينة سالونيك الشمالية. ويجري تدريجياً وضع مدن أخرى في الدراسة، التي من المتوقع أن تنتهي بانتهاء العزل العام.

ومضى قائلاً “نحن نحاول الاستيضاح، هل من الممكن الكشف عن الحركات الزلزالية الصغيرة التي كانت مختفية في السابق وراء الضوضاء التي يولدها الإنسان؟”.

وينخفض الضجيج الذي يولده الإنسان في المدن اليونانية عادة إلى مستويات قليلة في منتصف آب/ أغسطس، وهو موسم الذروة الصيفي عندما يتوافد اليونانيون على الشواطئ.

وأضاف إيفانجيليديس أنه أصبح من الممكن أيضاً للباحثين من خلال مراقبة مستويات الضوضاء، معرفة ما إذا كانت هناك مناطق لا تلتزم بإجراءات العزل العام بدقة.

وقال إن “المستوى الآن معادل لمنتصف آب/ أغسطس، أو ربما أقل قليلاً”. واليونانيون حتى الآن منضبطون جداً في الالتزام بقيود العزل العام التي أمرت بها السلطات. وحتى ساعة متأخرة من أمس الخميس، كانت اليونان سجلت 1955 إصابة و86 حالة وفاة.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post باحثون: هدأت أصوات البشر في الحجر فسُمع طنين الأرض appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا