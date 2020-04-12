بعد الكشف عن مواصفاته وتصميمه: هل هاتف بيكسل 4a سيقود جوجل لفشل جديد؟

لعل هواتف بيكسل التي تنتجها لنا جوجل بشكل سنوي منذ عدة سنوات ظلّت محل خلاف كبير في المجتمع التقني، هذا حيث أن بعضنا يجدها هواتف ذات مواصفات منخفضة وسعر مرتفع وتصميم سيء والبعض الآخر يراها هواتف ممتازة من حيث التكامل بين الهاردوير والسوفتوير وكذلك أداء الكاميرا، وسواء كنت من هذا الفريق أو ذاك أو كنت لا تتابع هواتف بيكسل من الأساس فأنت في كل الأحوال تود أن تعرف تفاصيل هاتف بيكسل 4a لأنها ستثير اهتمامك في كافة الحالات، هذا بالإضافة لأننا نود أن نتناقش بشأنها قليلًا.

مواصفات وتصميم هاتف جوجل بيكسل 4a

إن سارت الأمور كما مخطط لها فنحن سنرى هواتف بيكسل الجديدة في وقت قريب جدًا من شهر مايو المقبل، لكن هذا غير مؤكد خاصةً أن حدث جوجل I/O قد ألغي بسبب فيروس كورونا كذلك فقد أعلنت جوجل أنها لن تعقده حتى عبر الإنترنت! لكن الآن نحن لدينا نظرة ثاقبة على الهاتف بعد تسريب مواصفاته، سعره وكذلك صوره وتصميمه وحتى شكل العلبة! وهو ما يشير إلى أن موعد الإطلاق سيكون قريبًا جدًا.

من حيث المواصفات فنحن هنا أمام شاشة صغيرة نسبيًا بقياس 5.81 بوصة من نوع OLED وبدقة FHD+، وحتى الآن كل شيء جيّد خاصةً أن هذه الشاشة تضم الكاميرا الأمامية على شكل ثقب بداخلها، لكن السيء حول هذا الهاتف هو قدومه مع معالج سنابدراجون 730 المتوسّط، وهو في حد ذاته ليس معالج سيء، لكن كان بإمكان جوجل أن تعطينا سنابدراجون 765 بدلًا من ذلك مع دعم شبكات الجيل الخامس!

تقصير جوجل لم يكن فقط بشأن المعالج، هذا حيث أن العملاقة الأمريكية ستعطينا في هذا الهاتف بطارية صغيرة بسعة 3,080mAh مع شحن سريع متواضع بقدرة 18 واتّ لكنه سيظل مناسبًا لهاتف بهذه البطارية، إضافة إلى ذلك فالهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي ولا مقاومة المياه.

أما عن الكاميرا والتي لطالما كانت أكبر ميزة في هواتف بيكسل فهي هنا أحادية بدقة 12 ميجابيكسل! هذا في عصر تأتي في الهواتف المتوسطة بكاميرات ثلاثية ورباعية وبعدسات تصل إلى 64 ميجابيكسل للعدسة الأساسية! لكن لا يخفى علينا أن هواتف بيكسل تعتمد في التصوير على السوفتوير، إلا أن دقة الكاميرا وكونها كاميرا واحدة في 2020 قد لا يكون أفضل خيار قد اتخذته قوقل، ومن الأمام لدينا كاميرا واحدة كما أسلفنا الذكر وهي بدقة 8 ميجابيكسل.

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أخيرًا فالهاتف يأتي بجسم من البلاستيك، USB-C ومنفذ للسماعات 3.5مم، أما عن الكاميرا الخلفية فهي كما ترى من الصور بالأعلى على شكل مربع كما هو الحال في معظم الهواتف الجديدة والتي اتبعت موضة آيفون 11! أخيرًا وبالنسبة لسعر هاتف بيكسل 4a فهو 399 دولار أمريكي!

حان وقت النقاش حول الأمر، ما رأيك في تصرفات جوجل؟ وهل تتوقع لهذا الهاتف أي نجاح؟ شاركنا الآن في التعليقات.