سامسونج ستصنِّع معالجات إكسينوس خصيصأ لجوجل! وقد نراها في هواتف بيكسل القادم

معالجات إكسينوس الخاصة بسامسونج ليست المعالجات الأفضل من حيث السمعة والأداء، وهذا قد دفع عدد ضخم من المستخدمين في وقت سابق للمطالبة بإزالتها من هواتف جالكسي! لكن يبدو أن جوجل مهتمة بإضافة معالجات إكسينوس لهواتف بيكسل وأجهزة الكمبيوتر خاصتها، ولا أحد يعلم حتى الآن ما إذا كانت هذه الخطوة ستساعد في نهوض هواتف بيكسل أو ستزيد الطين بلة.

معالجات إكسينوس مصنوعة خصيصأ لجوجل

ما نتحدث عنه اليوم ليس استخدام جوجل لمعالجات إكسينوس الموجودة في الوقت الحالي في هواتفها، بل الأمر مختلف، التقارير الحديثة تشير لأن سامسونج ستعمل على تطوير معالجات إكسينوس مخصصة لجوجل، وتلك المعالجات ستكون رائدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وستقدم أداء أكثر من رائع.

المعالج الجديد سيأتي مع نواتين Cortex-A78 وهي معمارية لم تستخدم حتى الآن وستقدم أداء أعلى بنسبة 20% من أنوية Cortex-A77 وهي الأقوى في الوقت الحالي! إضافة لهاتين النواتين فالمعالج سيحمل نواتين من نوع Cortex-A76 وأربع أنوية من نوع Cortex-A55 وإضافة لهذا كله فالشريحة الجديدة ستأتي مع معالج رسومي مبني على Mali MP20 وهي معمارية جديدة مبنية على ARM تحمل الاسم الرمزي Borr.

ما نود أن نقوله هو أن هذا المعالج سيقدم أداء أقوى من كافة المعالجات التي نعرفها حاليًا حتى معالجات أبل خصوصًا أنه سيأتي بدقة تصنيع 5nm EUV لذلك فمن المتوقع منه أن يقدم استهلاك قليل للطاقة أيضًا، والمثير للاهتمام بالإضافة لكل ما سبق هو أن هذا المعالج الجديد سيحمل شرائح ISP و NPU الخاصة بجوجل ومن المتوقع كما أسلفنا الذكر أن نراه في هواتف بيكسل القادمة أو في حواسيب كروم أيضًا!