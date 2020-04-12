“إليسا وهيفاء” في مواجهة كورونا (فيديو)

أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا، بمشاركة هيفاء وهبي، أغنية جديدة مشتركة لمواجهة فيروس كورونا حملت اسم “هنغني كمان وكمان”.

وصورت النجمتان الأغنية بطريقة جديدة، حيث ظهرت إليسا في البداية هي وتتحدث مع هيفاء عبر تقنية فيديوكونفراس، ثم طلبت منها الغناء والرقص على إيقاع الأغنية وسط تفاعل كبير من أصدقاء الفنانتين الذين تفاعلوا مع الأغنية من منازلهم.

وتسعى النجمتان من خلال هذه الأغنية لتوعية الناس حول أهمية البقاء في المنزل من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وحققت الأغنية التي أنتجتها شركة روتانا أكثر من مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة على طرحها، وتفاعل معها الجمهور بشكل إيجابي.

وأكدت الفنانتان أن عوائد الأغنية ستذهب بالكامل لصالح الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وأغنية “هنغني كمان وكمان” كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع إلهام دهيمة وإخراج إيلي رزق الله.

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