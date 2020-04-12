منوعات

“إليسا وهيفاء” في مواجهة كورونا (فيديو)

تم النشر منذُ 41 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا، بمشاركة هيفاء وهبي، أغنية جديدة مشتركة لمواجهة فيروس كورونا حملت اسم “هنغني كمان وكمان”.

وصورت النجمتان الأغنية بطريقة جديدة، حيث ظهرت إليسا في البداية هي وتتحدث مع هيفاء عبر تقنية فيديوكونفراس، ثم طلبت منها الغناء والرقص على إيقاع الأغنية وسط تفاعل كبير من أصدقاء الفنانتين الذين تفاعلوا مع الأغنية من منازلهم.

وتسعى النجمتان من خلال هذه الأغنية لتوعية الناس حول أهمية البقاء في المنزل من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وحققت الأغنية التي أنتجتها شركة روتانا أكثر من مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة على طرحها، وتفاعل معها الجمهور بشكل إيجابي.

وأكدت الفنانتان أن عوائد الأغنية ستذهب بالكامل لصالح الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وأغنية “هنغني كمان وكمان” كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع إلهام دهيمة وإخراج إيلي رزق الله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اسأل الله ان يهدي العباد ولا يأخذنا بما فعل السفها منا والله يفرج علينا حتي عند الضيق الناس مزال في معصية الله الله

    رد