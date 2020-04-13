HP تطلق حاسوبا بمواصفات عالية

رفعت شركة HP الأمريكية النقاب عن هاتف جديد بمواصفات عالية أطلقت عليه اسم Envy17.

وسيعمل هذا الحاسوب بمعالجات إنتل Ice Lake من الجيل العاشر بإصدارين هما Core i5، وCore i7، وبطاقة رسوميات Nividia Mx330.

وزودت الشركة الأمريكية الحاسوب الذي يبلغ وزنه 3 كغم وسمكه 22 ملم بشاشة قياس 17.3 بوصة تغطي 86% من جسم الحاسوب.

وستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية لهذا الحاسوب 32 غيغا بايت، أما الذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 1 تيرا بايت مع إمكانية تركيب أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة 256 غيغا بايت، وأقراص HDD بسعة 1 تيرا بايت.

وسيحتوي هذا الجهاز على بطارية تجعله يعمل ل10 ساعات متواصلة، لوحة أرقام مدمجة تضم أزارا وظيفية لكتم صوت الميكرفون وإيقاف تشغيل الكاميرا، منافذ USB-A، USB-C، منفذ HDMI2.0، منفذ Display port، بلوتوث 5.0 واي فاي 6.

وسيدعم الحاسوب الجديد المساعد الصوتي لأمازون Alexa، والمساعد الصوتي لمايكروسوفت Cortana.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تفصح عن سعر الحاسوب الجديد الذي ستطلقه في الأسواق في مايو القادم.

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