الفلاح: على جميع الأجسام التكاتف لمجابهة كورونا

قالت عضو اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للدولة

لمتابعة مجابهة وباء كورونا “ماجدة الفلاح”، إن هذه الجائحة تحتاج إلى

تكاتف كل الجهود وكل الأجسام حتى نتجاوزها بالإمكانيات المتوفرة لدينا.

وأوضحت الفلاح، أن اللجنة زارت المركز الوطني لمكافحة

الأمراض مرارا للوقوف على الصعوبات التي تواجهه، كما زارت مواقع الحجر والعزل

الصحي والمستشفيات؛ لمحاولة تقليل العوائق التي تواجههم.

وأكدت الفلاح، أن على الجميع أن يقف يدا واحدة الآن

لاجتياز هذه الأزمة، فهناك دور يقوم به المواطن ودور تقوم به الحكومة، وإذا تكاتفا

فستمر هذه الجائحة دون ضرر، مشيرا إلى أن على المواطن أن يلتزم البقاء في بيته

ويتبع كل الإجراءات الاحترازية ويتعاون مع الحكومة في هذا الشأن.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة شكل، في نهاية مارس

الماضي، لجنة لمتابعة الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل المجلس الرئاسي

لمجابهة خطر انتشار وباء كورونا.

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