فوربس تكشف عن قائمة أغنى 10 أشخاص في عالم التكنولوجيا

على الرغم من انخفاض إيرادات العديد من شركات التكنولوجيا في الأشهر القليلة الماضية بسبب فيروس كورونا، إلا أن مؤسسي الشركات الكبرى ما زالوا يسيطرون على قائمة أغنى الأشخاص في العالم وعلى رأسهم جيف بيزوس.

وبحسب مجلة “فوربس” العالمية، فإن 9 من أغنى أغنياء العالم هم من مالكي شركات التكنولوجيا الضخمة، وتبلغ القيمة الإجمالية لهؤلاء الأثرياء 740 مليار دولار، حيث شهد المبلغ الإجمالي انخفاضًا بقيمة 18 مليار دولار، حيث بلغت القيمة في العام الماضي 758 مليار دولار.

وضمت قائمة فوربس 241 ملياديرًا في مجال التكنولوجيا، مقارنة بـ 215 في العام الماضي، بينما يبلغ العدد الإجمالي 2095 مليارديرًا.

ويتصدر القائمة الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون الشهيرة، حيث تبلغ ثروته 113 مليار دولار، وقد أعلن مؤخرًا أنه سيتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا، وانخفضت ثروته مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 131 مليار دولار، بعدما دفع ما قيمته 36.8 مليار دولار لزوجته كتسوية انفصالهما.

وفي المركز الثاني جاء الأمريكي الآخر بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، وكان قد أعلن عن تنحيه من مجلس إدارة الشركة في مارس الماضي، وتبلغ ثروته حاليًا 98 مليار دولار، مقارنة بـ 96.5 مليار في العالم الماضي.

لاري إليسون، هو من احتل المركز الثالث في قائمة أثرياء التكنولوجيا، وهو مؤسس شركة أوراكل العملاقة في مجال البرمجيات، وبلغت ثروته لهذا العام 59 مليار دولار، وهو خامس أغنى شخص في العالم.

واحتل مارك زوكربيرج، مالك ومؤسس شركة فيسبوك، المركز الرابع، وبلغت ثروته 54 مليار دولار، أقل بـ 7.6 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.

وخامسًا جاء ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت أيضًا، وتبلغ ثروته 52.7 مليار دولار، مقارنة بـ 41.2 مليار العام الماضي.

وجاء المركز من 6 إلى 10 على النحو التالي:

سادسًا: لاري بايج – مؤسس مشارك في شركة جوجل وتبلغ ثروته 50.9 مليار دولار

سابعًا: سيرجي برين – مؤسس مشارك في شركة جوجل وتبلغ ثروته 49.1 مليار دولار

ثامنا: الصيني جاك ما – مؤسس شركة علي بابا الشهيرة وتبلغ ثروته 38.8 مليار دولار

تاسعًا: الصيني ما هواتينج – مؤسس شركة تينسنت الصينية المالكة للعبة ببجي وتبلغ ثروته 38.1 مليار دولار

عاشرًا: ماكنزي بيزوس وهي زوجة جيف بيزوس السابقة واكتسبت ثروتها منه وتبلغ 36 مليار دولار وتظهر للمرة الأولى في هذه القائمة بعد انفصالها عن جيف.

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