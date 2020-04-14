رسميًا – إطلاق هاتف أوبو إيس 2 5G بمعالج SD865 وشحن لاسلكي سريع 40 وات

اليوم وبعد كم كبير من التسريبات والشائعات أطلقت أوبو أخيرًا هاتف أوبو إيس 2 5G المنتظر، وأول ما يمكنك أن تلاحظه هو أن هذا الهاتف قد تخلّى عن اسم “Reno”! وعليه فسلسلة Ace أصبحت سلسلة مستقلة عن سلسلة Reno عكسما كان في هاتف أوبو رينو إيس الذي تم إطلاقه في العام السابق، وكما سنعرف الآن فهاتف إيس 2 5G هو هاتف رائد بكل ما تحمله الكملة من معنى، وعليه فسلسلة Ace هي سلسلة أوبو الرائدة الجديدة بجانب سلسلة Find!

مواصفات هاتف أوبو إيس 2 5G

لعل أول ما سيذكرك تصميم إيس 2 به هو تصميم ون بلس 7T والذي تم إطلاقه في العام السابق! حييث لدينا من الجهة الخلفية كاميرا مستديرة تتوسط ظهر الهاتف! بينما لا يوجد مكان لمستشعر البصمة في ظهر الهاتف نظرًا لأنه سيكون مدمج في الشاشة.

يأتي Oppo Ace 2 مع شاشة أموليد بقياس 6.5 بوصة وهي التي ستأتي بدقة FHD+، إضافة إلى ذلك فهذه الشاشة تضم ثقبًا للكاميرا الأمامية وتدعم تردد 90Hz وهي مواصفات مشابهة إلى حد كبير لهاتف رينو إيس الأول. من الداخل لدينا في هذا الهاتف معالج سنابدراجون 865 الرائد إلى جانب دعم شبكات الجيل الخامس، وهي إضافة مميزة للهاتف.

الذاكرة العشوائية RAM في هذا الهاتف تأتي من نوع LPDDR5 وهي بسعة 12 جيجابايت! هذا إلى جانب مساحة تخزين بسعة تصل إلى 265 جيجابايت من نوع UFS 3.0، ومن ناحية السوفتوير فلدينا أندرويد 10 مع واجهة ColorOS 7.1 الأحدث، وهنا نتوصّل إلى أن هذا الهاتف يأتي بمواصفات رائدة ومميزة قد تضاهي فايند X2 من أوبو والذي عانى من مشكلة التسعير المبالغ فيه، فهل يعاني منها هذا الهاتف أيضًا؟

من ناحية الكاميرا لدينا هنا كاميرا خلفية رباعية مع مستشعر بدقة 48 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية، هذا بالإضافة لكاميرا Ultra-Wide بدقة 8 ميجابيكسل وعدستيّ مونو وعمق بدقة 2 ميجابيكسل، بينما لدينا كاميرا أمامية واحدة بدقة 16 ميجابيكسل.

الهاتف يأتي مع دعم الشحن اللاسلكي ليكون أول هاتف على الإطلاق من أوبو يدعم هذه التقنية، كما أن إيس 2 لم يكتفي بدعم الشحن اللاسلكي التقليدي، بل أنه يأتي مع دعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 40 واتّ بينما يدعم الشحن السلكي العادي بقدرة 65 وات كما كان في رينو إيس. الهاتف ياتي مع بطارية 4,000mAh وهي التي تُشحن بالكامل في أقل من نصف ساعة.

سعر وموعد توفر هاتف أوبو إيس 2 5G

الهاتف تم تسعيره في الصين بسعر 3,999 يوان صيني وهذا بالنسبة لإصدار 8+128 جيجابايت وهذا سعر ممتاز لأنه يكافئ فقط حوالي 560 دولار أمريكي، وفي حال أن الهاتف قد أتى لأسواقنا بهذا السعر فستكون صفقة رابحة بجميع المقاييس، حيث أن أوبو نظريًا قد عالجت مشكلة التسعير الخاطئ لهاتف فايند X2 بتسعيرها لهذا الهاتف! أما نسخة 12+265 جيجابايت فستزيد عن سابقتها بمقدار 100 دولار أمريكي.

سيبدأ توفر الهاتف في 20 أبريل المقبل، لكن وكالعادة قد يتطلب الأمر بعض الوقت حتى يصل لأسواقنا العربية، أيضًا سيشمل إطلاق الهاتف إطلاق شاحن AirVOOC اللاسلكي وكذلك سماعة Enco W31 TWS.