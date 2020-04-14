مع جائحة كورونا.. إليك أكثر الوظائف طلباً للعمل عن بعد

بدأ سوق العمل عن بعد في النمو مؤخرًا في ظل رغبة العديد بالعمل من المنزل أو أي مكان دون الارتباط بمكان ما.

ووفقًا لتقرير أعدته شركة FlexJobs الأمريكية أبرزته مجلة فوربس العالمية، فإن هناك ازديادا كبيرا في عدد الأشخاص الذين يعملون عن بعد في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب الشركة فإن العمل عن بعد نما في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 44% وبين عامي 2005 و 2017 كان هناك زيادة بنسبة 159%، ويعمل ما يقرب من 4.7 مليون أمريكي عن بعد أي ما نسبته 3.4% من السكان.

ومع انتشار فيروس كورونا في الأشهر الأخير، تطلب الكثير من الشركات موظفين للعمل عن بعد، بينما يقول ثلث الأميركيين إنه تم تسريحهم من وظائفهم نتيجة للوباء.

وبحسب شركة FlexJobs المختصة في العمل عن بعد، فإن الذين يرغبون بهذا النوع من العمل يجب أن يكونوا مجتهدين في البحث عن الوظائف التي تناسبهم.

وتأتي وظائف المحاسبة والأمور المالية على رأس أكثر الوظائف المطلوبة في العمل عن بعد، مثل وظيفة المحاسب، ووظيفة مسك الدفاتر وهي التسجيل اليومي التفصيلي لكل المعاملات المالية لشركة ما.

وفي المركز الثاني تأتي الوظائف المتعلقة بالكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، مثل البرمجة والتصميم والتسويق الرقمي وغيرها. وحل في المركز الثالث وظيفة مستشار مشروع التجديد والذي يختص بمراجعة مختلف الوثائق المتعلقة بالبناء، ومراجعة عقود البناء.

ورابعًا هناك وظائف منشئي المحتوى، وخاصة أولئك الذين يكتبون عن المسلسلات والأفلام. وفي المركز الخامس، الوظائف الإبداعية، مثل محرري الفيديو والرسوم المتحركة، والتسويق الرقمي والعاملون في وكالات الإعلام وكُتاب المحتوى.

واحتلت وظائف خدمة العملاء المركز السادس، وسابعًا وظائف التعليم والتدريب، مثل مدربي الفيديوهات التعليمية، الذين يقومون بإنتاج مقاطع فيديو حول مواضيع أكاديمية، وتتطلب هذه الوظيفة إتقان اللغة الانجليزية والخبرة في تطوير محتوى الفيديو التعليمي.

كما تعد وظيفة الشيف وصانع الطعام من أكثر الوظائف المطلوبة في الوقت الحالي، حيث يقدم دورات خاصة لأولئك الذين يرغبون بأن يصبحوا شيف. وتاسعًا، وظائف صناعة الإعلام، مثل مُعدي التقارير المصورة، مسؤولي وسائل التواصل الاجتماعي، مديري مواقع الويب ويجب أن يتمتع هؤلاء بقوة لغتهم الإنجليزية.

وفي المركز العاشر جاءت وظائف تتعلق بالصحة والطب، مثل تقديم الوصفات الطبية والتواصل مع الزبائن عبر الاتصال. وفي المركز 11 وظائف المبيعات والتسويق، مثل محاسبي الشركات ومندوبي المبيعات.

وأخيرًا، وربما الأشهر بين الوظائف السابقة، هي وظائف الترجمة، ومراجعو الشهادات ثنائية اللغة، ومدققي اللغة الإسبانية.

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