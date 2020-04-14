مصر تستعد لإطلاق أول مسلسل “خيال علمي” بالمنطقة

أعلنت شركة سينرغي المصرية عن الفيديو الدعائي لمسلسل النهاية الذي يعد أول مسلسل خيال علمي في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة المنتجة إن المسلسل الذي لعب دور البطولة فيه الفنان يوسف الشريف سيكون جزءا من الموسم الرمضاني القادم.

ويتحدث المسلسل عن قصة مهندس تكنولوجي يكره التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، ويسعى لإيقاف هذا التطور، وأثناء سعيه لهذا الأمر يقابل إنسانا آليا مستنسخا عنه مما يوقعه في مشاكل عديدة.

ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا في العالم العربي لكونه أول مسلسل خيال علمي في الشرق الأوسط، ولأن بطله يوسف الشريف يحظى بشعبية كبيرة.

ومسلسل النهاية من بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، محمود الليثي، أحمد وفيق، سهر الصايغ وإخراج ياسر سامي.

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