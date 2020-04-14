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عمرو سعد يفتح مقابر عائلته لدفن ضحايا كورونا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ردّ الفنان المصري عمرو سعد على حادثة رفض أهالي قرية شبرا البهوك الواقعة في محافظة الدقهلية دفن طبيبة توفيت بفيروس كورونا في القرية خوفا من انتشار المرض فيها بإعلانه عن فتح مقابر عائلته لدفن ضحايا كورونا.

ونشر عمرو سعد مقطع فيديو على حسابه الرسمي في فيس بوك عبّر من خلاله عن انتقاده للتصرف الذي قام به أهالي القرية، وعبّر عن استعداده للمشاركة في دفن وحمل نعش أي شخص يموت بالفيروس سواء أكان من الكوادر الطبية أو عامة الناس.

وقال عمرو سعد إن هذه الحادثة شاذة ولا تُعبر عن أخلاق المجتمع المصري الذي يحترم قدسية الموت.

وعبّر الفنان المصري عن دعمه الكامل للكوادر الطبية في مصر، ووصفها بخط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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