عمرو سعد يفتح مقابر عائلته لدفن ضحايا كورونا

ردّ الفنان المصري عمرو سعد على حادثة رفض أهالي قرية شبرا البهوك الواقعة في محافظة الدقهلية دفن طبيبة توفيت بفيروس كورونا في القرية خوفا من انتشار المرض فيها بإعلانه عن فتح مقابر عائلته لدفن ضحايا كورونا.

ونشر عمرو سعد مقطع فيديو على حسابه الرسمي في فيس بوك عبّر من خلاله عن انتقاده للتصرف الذي قام به أهالي القرية، وعبّر عن استعداده للمشاركة في دفن وحمل نعش أي شخص يموت بالفيروس سواء أكان من الكوادر الطبية أو عامة الناس.

وقال عمرو سعد إن هذه الحادثة شاذة ولا تُعبر عن أخلاق المجتمع المصري الذي يحترم قدسية الموت.

وعبّر الفنان المصري عن دعمه الكامل للكوادر الطبية في مصر، ووصفها بخط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس.

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