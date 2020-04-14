هواوي تطلق واحدا من أفضل حواسيبها اللوحية

كشفت شركة هواوي الصينية عن حاسوب لوحي جديد حمل اسم Mate Pad 10.4، ليكون واحدا من أفضل حواسيبها اللوحية.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Kirin 810، ونظام تشغيل أندرويد وواجهة EMUI 10.1 Let.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بشاشة LED مقاس 10.4 بوصة بدقة عرض 1200*2000 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 و128 غيغا بايت والعشوائية 4 و6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 7250 ميلي أمبير تجعل الجهاز يعمل لمدة 11 ساعة متواصلة، منفذ USB-C، منفذ 3.5 للسماعات، قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، بلوتوث وواي فاي.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق الحاسوب اللوحي الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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