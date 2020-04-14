“لينوفو” تكشف عن هاتف رخيص.. إليك مواصفاته

كشفت شركة لينوفو الصينية عن هاتف رخيص بمواصفات جيدة أطلقت عليه اسم Lenovo A7.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Unisos SC9863A ثماني النوى بسرعة 1.6GHZ، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.9 بوصة ودقة عرض 2160* 1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

ولم تكشف الشركة الصينية عن حجم الذاكرة الداخلية والذاكرة العشوائية لهذا الجهاز، وتركتها مفاجأة ليوم الإطلاق الرسمي.

وسيحتوي الجهاز الجديد على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، منفذ 3.5 للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر 100 دولار أمريكي، دون أن تحدد الموعد الرسمي لإتاحته في الأسواق.

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