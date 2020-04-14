“أوبو” تطلق هاتفا بمواصفات مميزة وبطارية قوية

أزاحت شركة أوبو الصينية الستارة عن هاتف جديد بمواصفات مميزة وبطارية قوية أطلقت عليه اسم Oppo Reno Ace2.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة Color OS.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض +FULL HD، ومعدل تحديث 90HZ، وستحتوي الشاشة على مستشعر للبصمات وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية 128 و256 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 و12 غيغا بايت.

ويتميز الجهاز ببطاريته التي ستأتي بسعة 4000 ميلي أمبير، وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 40 واط والشحن العكسي بقوة 10 واط، وباحتوائه على منفذ 3.5 للسماعات، شريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 20 أبريل الجاري بسعر يتراوح ما بين 565 و650 دولارا أمريكيا.

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