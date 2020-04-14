كتابة “أنا آسف” 500 مرة عقوبة مخالفي الحظر بالهند

أقدمت الشرطة الهندية في مدينة ريشيكيش الواقعة شمال الهند على سفوح جبال الهملايا على معاقبة 10 سياح من فرقة بيتلز خالفوا قرار حظر التجول المفروض في البلاد بطريقة فريدة من نوعها.

إذ أجبر عناصر الشرط السياح على كتابة عبارة (لم ألتزم تدابير الإغلاق، أنا آسف) 500 مرة.

وكان أعضاء الفرقة قد دخلوا المدينة منذ مدة ليقضوا فترة روحانية في أحد الأديرة البوذية.

وقال مسؤول في الشرطة إن المرسوم الذي أصدرته السلطات الهندية واضح للغاية، فلا يحق لأي الشخص مغادرة منزله إلا لشراء الحاجات الضرورية.

وتميزت الشرطة الهندية بطرقها الفريدة من نوعها التي استخدمتها لعقاب مخالفي قرار حظر التجول، حيث تم ضرب المخالفين بالعصي وإجبارهم على ممارسة بعض التمارين الرياضية الصعبة.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في الهند لأكثر من 10 آلاف إصابة توفي منهم أكثر من 300 شخص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية