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لحمايتهم من كورونا.. مقصورة زجاجية لمسني هولندا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيهم لحماية المسنين من فيروس كورونا قام أصحاب منزل هولندي مخصص للمسنين الذين يعانون من الخرف بإنشاء مقصورة زجاجية تسمح للعائلة بزيارة المسنين دون أن يحتكوا بهم.

وأكد أحد المسؤولين في المنزل أن الطريقة الجديدة آمنة للغاية، حيث يفصل بين المسن والشخص القادم لزيارته جدار زجاجي، ويتم إدخال المسن إلى المقصورة من مسار خاص يختلف عن المسار الذي يدخل منه الضيف إليها.

وحرص المسؤولون في المنزل على تزويد المقصورة بكافة وسائل الراحة، حيث احتوت على كراسي مريحة، طاولة للشاي، نظام سماعات من أجل أن يتبادل الضيوف الحديث مع المسن.

وقال المسؤولون إنهم قاموا بإنشاء المقصورة عقب صدور قرار التباعد الاجتماعي في هولندا يوم 16 مارس من أجل مكافحة فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في هولندا تجاوز 26500 إصابة توفي منهم أكثر من 2800 شخص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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