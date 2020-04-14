لحمايتهم من كورونا.. مقصورة زجاجية لمسني هولندا

في إطار سعيهم لحماية المسنين من فيروس كورونا قام أصحاب منزل هولندي مخصص للمسنين الذين يعانون من الخرف بإنشاء مقصورة زجاجية تسمح للعائلة بزيارة المسنين دون أن يحتكوا بهم.

وأكد أحد المسؤولين في المنزل أن الطريقة الجديدة آمنة للغاية، حيث يفصل بين المسن والشخص القادم لزيارته جدار زجاجي، ويتم إدخال المسن إلى المقصورة من مسار خاص يختلف عن المسار الذي يدخل منه الضيف إليها.

وحرص المسؤولون في المنزل على تزويد المقصورة بكافة وسائل الراحة، حيث احتوت على كراسي مريحة، طاولة للشاي، نظام سماعات من أجل أن يتبادل الضيوف الحديث مع المسن.

وقال المسؤولون إنهم قاموا بإنشاء المقصورة عقب صدور قرار التباعد الاجتماعي في هولندا يوم 16 مارس من أجل مكافحة فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في هولندا تجاوز 26500 إصابة توفي منهم أكثر من 2800 شخص.

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