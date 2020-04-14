ساعة ابل الذكية القادمة قد يكون بإمكانها التعرف على نوبات الهلع واضطرابات نفسية أخرى!

ساعة ابل الذكية هي أحد أفضل الساعات الذكية المتوفرة في السوق حالياً إن لم تكن أفضلها بالفعل، ومن المتوقع أن يحمل الإصدار السادس القادم منها مزايا فريدة.

ساعة ابل الذكية تستطيع الآن عمل قياس كهربي للقلب “رسم قلب ECG” والتعرف على مرض الخفقان الأذيني AF حالياً وقد كانت ميزة فريدة بحق.

شائعة أخيرة تداولتها المواقع الإخبارية اليوم تفيد بأن ابل سوف تجعل الإصدار السادس القادم من ساعتها الذكية Apple Watch Series 6 قادراً على اكتشاف نوبات الهلع التي يمر بها المستخدم واضطرابات نفسية أخرى مثل اضطرابات القلق.

نوبات الهلع هي نوبات فجائية من الشعور بالخوف الشديد وفقدان السيطرة والخشية من الموت دون وجود أسباب حقيقية وراء هذا الخوف.

هذه النوبات منشأها نفسي لكنها أيضاً لها أعراض جسمانية تتمثل في ارتفاع حاد في نبضات القلب ومعدل التنفس والتعرق العزير وارتفاع مستوى السكر في الدم وغير ذلك.

الساعة سوف تتعرف على تلك النوبات إذا كان المستخدم يمر بها وسوف تستعين به في تأكيد وجودها، وسوف تساعده على تخطيها من خلال إرشادات محددة.

الساعة كذلك سوف تحتفظ بسجل لهذه النوبات لمساعدة الطبيب المختص على تشخيص الحالة ومتابعتها.

قد تكون هذه الميزة مقتصرة فقط على الإصدار السادس القادم من الساعة وقد توفرها ابل أيضاً للإصدارات الأقدم عبر تحديث للنظام لأنها لا تحتاج مكونات إضافية في الساعة نفسها.

من المميزات الأخرى المنتظر أن يتم طرحها في الإصدار القادم من ساعة ابل أشياء مثل قياس نسبة الأكسجين في الدم وتتبع دورة النوم. (مقال ذو صلة: مزايا منتظرة في ساعة ابل الذكية القادمة)

الإصدار السادس من ساعة ابل Apple Watch Series 6 سوف يتم الإعلان عن في شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع الإعلان عن هواتف ايفون 12.