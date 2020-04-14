تطبيق Google Phone للإتصالات أصبح متاح لهواتف أخرى غير بيكسل

تطبيق Google Phone هو واحد من أبرز تطبيقات أندرويد لإجراء المكالمات والذي يقدم فوق ذلك عدد كبير وملحوظ من المزايا الإضافية، إلا أن هذا التطبيق ومثله مثل بعض تطبيقات جوجل يأتي حصريًا فقط لهواتف بيكسل! لكن جوجل قد بدأت في تغيير هذه الحقيقة هذا الأسبوع، حيث بدأ التطبيق في التوفر لهواتف أخرى وبشكل عشوائي، وما هي إلا مسألة وقت حتى يصل لنا جميعًا.

تطبيق Google Phones يصل لهواتف أندرويد مع مميزات عديدة

هذا التطبيق يتيح للمستخدم كل ما يحتاجه من مميزات فيما يخص إدارة المكالمات وإجرائها بكل سهولة ويسر، وبالرغم من أنه ليس بتطبيق مليء بالمميزات إلا أنه يوفر للمستخدمين مميزات إضافية عديدة غير تلك التي يوفرها لهم تطبيق المكالمات الافتراضي في هواتفهم.

التطبيق الآن بدأ في التوفر أخيرًا على متجر بلاي لكنه غير متاح لكل الأجهزة، لكن هذه لن تكون سوى مسألة وقت حتى يبدأ في التوفر للجميع كما أخبرناكم بالأعلى، لكن لا ضرر من أن تتأكد بنفسك ما إذا كان متوفر لهاتفك أو لا.

السعر : مجاني

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أبرز مميزات تطبيق Google Phone

التطبيق يقدم ميزة Call Screen وهي التي تتيح لك أن تحمي نفسك من المكالمات العشوائية من الأرقام التي لا تعرفها، كذلك فالتطبيق يتيح لك حجب المكالمات الواردة من الأرقام المعروف أنها مزعجة أو قد توقعك في عمليات نصب.

يتميز التطبيق أيضًا بأنه مدمج مع تطبيق جوجل Duo لإجراء المكالمات، حيث يمكنك من خلاله أن تقوم مباشرة بإنشاء مكالمات فيديو على خدمة جوجل دو دون أن تضطر لتحميل التطبيق الخاص بهذه العملية!

إضافة إلى ذلك فالتطبيق قادر على أن يعرض عليك اسم المتصل مثل تطبيق ترو كولر، إضافة إلى ذلك فالتطبيق يتيح لك عمل حظر للأرقام مباشرة من خلاله، هذا كله يأتي بالإضافة لميزة Visual Voicemail وميزة Mini Call View وهم اللذان يتيحان لك إدارة البريد الصوتي وكذلك تكبير وتصغير شاشة المكالمة على الترتيب.