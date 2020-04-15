اختراق كبير لتطبيق زووم Zoom وتسريب بيانات آلاف المستخدمين!

أورد موقع Bleeping Computer التقني تقريراً جاء فيه أن آلاف الحسابات على خدمة وتطبيقات زووم Zoom يتم بيعها أو نشرها مجاناً بعد عمليات اختراق ناجحة على منتديات المخترفين في الإنترنت المظلم.

زووم Zoom هو خدمة تتيح عمل المحادثات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت لعقد الاجتماعات والتعليم والتواصل الشخصي عن بعد وقد شهد انتشاراً كبيراً مع تفشي وباء فيرس كورونا.

التطبيق واجه أيضاً انتقادات واسعة بسبب الثغرات الأمنية واحتمالات انتهاك خصوصية المستخدمين الأمر الذي أدي بالفعل إلى حظر زووم داخل بعض المؤسسات الحكومية في بعض الدول.

يبدو أن الانتقادات الأمنية الموجهة للتطبيق حقيقية مع هذا الاختراق الواسع الذي سرب بيانات تسجيل الدخول (البريد الإلكتروني وكلمات المرور) لعدد كبير من الحسابات يقدر بالآلاف منها ما يتم بيعه أو نشره بالمجان على مواقع الإنترنت المظلم.

شركة أمنية تسمى Cyble استطاعت وحدها أن تشتري ما يزيد عن 530 ألف حساب على شكل قوائم نصية تتضمن البريد الإلكتروني وكلمات المرور ورابط الاجتماعات ورقم هوية الحساب.

إذا كنت تستخدم تطبيق زووم Zoom من الأفضل الآن أن تقوم بتعديل كلمة المرور للحساب وكذلك للبريد الإلكتروني الخاص بك تحسباً لتضمن حسابك في أي عمليات اختراق.

الشركة المطورة لتطبيق زووم Zoom كانت قد وعدت بحل كافة المشاكل الأمنية خلال فترة 90 يوماً لذا يبدو من الأفضل استخدام بدائل أخرى لتطبيق زووم مثل خدمة Meet Now من سكايب.