‎أطعمة ومشروبات تحميك من الأمراض المزمنة.. اعرفها

هناك العديد من المشروبات والأطعمة الهامة لصحتك، لأنها تقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة كالقلب والسكر والضغط، ولهذه الأسبابيطرح موقع “‪healthline‬”، بعض هذه الأطعمة والمشروبات الهامة لصحتك.

–الحليب ومشتقاته..

يعد تناول الحليب ومشتقاته من الأطعمة والمشروبات الهامة لصحتك ولحياتك، فنظرا لاحتوائهم على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحتكولصحة جسمك، كالكالسيوم، وفيتامين “‪b‬”، و“‪a‬”، والبروتين والمغنسيوم والبوتاسيوم، وهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تحد من الإصابةبالأمراض المزمنة، ولذا لا تتردد في تناولها.

الشوكولاتة الداكنة..

طعمها المميز يجعلها تتربع علي عرش الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة، ولذا لا تترد في تناولهاللتنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والضغط.

–الأطعمة الغنية بفيتامين “سي“..

هناك العديد من الأطعمة الغنية بهذا العنصر الهام لك ولصحتك، ولذا عليك تناول البرتقال والليمون والعديد من الأطعمة الأخري، ولذا عليكالاهتمام بهم لأنهم أطعمة غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة.

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