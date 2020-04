ماذا يحدث عند شرب الماء مع الليمون على الريق؟

شرب الماء مع الليمون يساعد على تنظيف الأمعاء من السموم [انترنت]

أعلنت الدكتورة يلينا كالان، خبيرة التغذية، أن شرب الماء مع الليمون على الريق، يفيد في تخفيض الوزن وتنظيف الجسم من السموم.

وكتبت الخبيرة على موقعها في شبكة “إنستغرام”، “عندما نشرب الماء مع الليمون والمعدة فارغة، فإنه يحفز عملية إفراز الصفراء. وإذا كان في المعدة بقايا طعام، فإن الليمون والصفراء سيساعدان على هضمه.

كما أن شرب الماء مع الليمون يساعد على تنظيف الأمعاء من السموم. ونحن نعلم أنه كلما كان جهاز الهضم أنظف، تصبح عملية فقدان الوزن أكثر فعالية”.

وتضيف، الماء مع الليمون يحسن حالة البشرة والجلد، وتقول “يحتوي الماء مع الليمون على فيتامينات عديدة ومواد مضادة للأكسدة، تساهم في تحسين حالة الجلد ونضارة البشرة وإبطاء الشيخوخة. كما تساعد على التخلص من التجاعيد الصغيرة، دون الحاجة للقيام بعمل خاص”.

وأشارت الخبيرة، إلى أن الماء مع الليمون يساعد على تحسين الحالة الصحية للمفاصل، لأن هذا المشروب يطهر الجسم من حمض البوريك، الذي مع التقدم بالعمر ونتيجة لنظام غذائي غير صحي أحيانا، يمكن أن يتراكم في المفاصل مسببا التهابها.

وتقول الخبيرة، “كما أن الماء مع الليمون يعزز مناعة الجسم، ويعوض فقدان فيتامين C، ما يساعد الجسم على مقاومة الفيروسات. والبوتاسيوم الموجود في هذا المشروب يحسن التوازن المائي-الملحي في الجسم”.

ولكن الخبيرة تحذر كل من يعاني من مشكلات في المعدة والأمعاء، أو لديه حساسية من الليمون من تناوله. كما أن الإفراط في تناول هذا المشروب مضر بمينا الأسنان، لذلك يجب تنظيفها بعد شرب كوب منه.

