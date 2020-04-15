مكافحة الامراض: ارتفاع الإصابات يعود لعدم الالتزام بالحظر والإجراءات الوقائية

شددت اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة

الامراض، الأربعاء، على ضرورة التزام المواطنين بحظر التجول والابتعاد عن التجمعات

العائلية والشبابية أمام المنازل، وفي الطرقات الفرعية.

وأضافت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية، أن سبب

ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا يرجع إلى استهانة المواطن بالإجراءات المتخذة

من السلطات.

وناقشت اللجنة آلية تطبيق إجراءات تصعيدية

وقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد والتطور الحاصل في الوضع

الوبائي المحلي والحالات التي تم تسجيلها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الامراض أعلن،

الثلاثاء، ارتفاع عدد الاصابات إلى 26 بعد تسجيل حالة جديدة لسيدة تبلغ من العمر

66 عاما حُولت إلى غرفة العزل المخصصة.

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