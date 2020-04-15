رسميًا – إطلاق هاتف ون بلس 8 برو مع شاشة 120Hz، شحن لاسلكي سريع ومقاومة المياه

عندما شاركناكم نظرتنا الشاملة على ون بلس 8 العادي أوضحنا لكم أن الهاتف يعاني من بعض التضحيات مثل عدم وجود شحن لاسلكي أو قدومه مع ثلاث كاميرات فقط إلى جانب قدومه دون ميزة مقاومة المياه والغبار، لكن ون بلس قد عالجت كل هذه المشاكل في هاتف ون بلس 8 برو إضافة إلى تحسينات إضافية عديدة، لكن ذلك سيصب في سعر الهاتف بالطبع! على كل حال، في هذا المقال نشارككم كل ما تودون معرفته عن ون بلس 8 برو، والذي يُعد واحد من أبرز هواتف السنة على الإطلاق.

مواصفات هاتف ون بلس 8 برو ومميزاته وعيوبه

يأتي هاتف ون بلس 8 برو مع نفس تصميم هاتف ون بلس 8 العادي وهو أمر نراه من ون بلس لأول مرة! إضافة إلى ذلك فهذا التصميم مقتبس إلى حد ما من تصميم هاتف ون بلس 7T برو الذي تم إطلاقه في العام السابق، لكن ما سنلاحظه وبخلاف التصميم -وكما أخبرناكم- هو أن إصدار برو من هاتف ون بلس 8 يقدم الكثير مقارنة بأخيه الأصغر.

• الشاشة في هاتف ون بلس 8 برو

نحن هنا لدينا شاشة بقياس 6.78 بوصة أي أكبر من هاتف ون بلس 8 العادي، لكن فرق الحجم هنا يتركز في الطول لا العرض، لكن الأهم من ذلك هو أن هذه الشاشة بدقة QHD+ في فارق ملحوظ عن الهاتف الآخر، هذا بينما تدعم هذه الشاشة تردد 120Hz وليس 90Hz كهاتف ون بلس 8 العادي وهواتف ون بلس السابقة! وبطبيعة الحال فهذه الشاشة تقدم كل ما قد يحتاجه المستخدم من تقنيات مثل HDR10+ وتقليل حدة اللون الأزرق! إضافة إلى ذلك كله فقد سلّحت ون بلس هاتفها الرائد بميزة رائعة وهي إمكانية تشغيل الشاشة على أعلى تردد وأعلى دقة في نفس الوقت، على عكس سلسلة جالكسي S20.

ون بلس قد بذلت جهد إضافي فيما يخص شاشة هاتفها الرائد الجديد، هذا حيث قامت بإضافة شريحة MEMC للهاتف وهي التي ستقوم برفع دقة الفيديوهات ذات 24 إطار لحوالي 120 إطار! وذلك لتحسين طريقة عرض الفيديوهات سواء كانت في الأساس بتردد عالي أو لا! وقد أوضحت ون بلس التطبيقات التي ستدعمها هذه الشريحة، وهي كالتالي:

– نيتفلكس

– برايم فيديو

– هوت ستار

– يوتيوب

– MX Player

– VLC

– OnePlus Gallery

• ماذا عن المواصفات الداخلية للهاتف والسوفتوير؟

كل شيء هنا تمامًا كما كان في هاتف ون بلس 8 العادي، وفيما يلي نقتبس لكم ما كتبناه لكم سابقًا:

“لدينا هنا معالج سنابدراجون 865 الرائد بالطبع مع دعم شبكات الجيل الخامس من خلال مودم كوالكوم سنابدراجون X55 المدمج وهو الأكثر انتشارًا واستخدامًا في الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس، أما عن الذاكرة العشوائية فهي من نوع LPDDR5 الرائد كما يمكنك أن تتوقع وتصل إلى 12 جيجابايت، هذا بينما تأتي المساحة التخزينية من نوع UFS 3.0 وتصل سعتها إلى 265 جيجابايت.

يأتي الهاتف أيضًا مع تحسينات ضخمة على واجهة التشغيل OxygenOS الخاصة بهواتف ون بلس، ونحن هنا لدينا أندرويد 10 بالطبع مع واجهة OxygenOS 10 وفي واقع الحال فهذه الواجهة تتوفر أيضًا في هواتف ون بلس الأخرى! لكن الشركة قد زودتها بمزيد من المميزات الحصرية للهاتف، وهي كالتالي:

• ميزة Always-on Display

• وضع مظلم جديد ومحسن

• إمكانية استخدام خلفيات ديناميكية ومتغيرة

• ميزة Live Captions

• دعم خدمة جوجل ستاديا للألعاب”

• الكاميرات في ون بلس 8 برو

على عكس هاتف ون بلس 8 العادي فهنا لدينا أربع كاميرات -بالرغم من أن مكان وضع الكاميرا الرابعة سيء جدًا- وهنا نجد أن العدسة الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابيكسل لكن بمستشعر IMX689 من سوني، هذا بالإضافة لكاميرا واسعة جدًا بدقة كبيرة وهي 48 ميجابيكسل وتعمل بمستشعر من سوني أيضًا وهو IMX586! إضافى إلى ذلك لدينا كاميرا تيليفوتو بدقة 8 ميجابيكسل مع دعم التقريب حتى 3x بصريًا و 30x تقنيًا، أما الكاميرا الرابعة فهي كاميرا Color Filter لتحسين الألوان أثناء التصوير.

كاميرا التيليفوتو في هاتف ون بلس 8 برو تضم مثبت بصري OIS مثلها مثل المستشعر الرئيسي، هذا إلى جانب الفلاش من نوع dual-LED لتحسين أداء التصوير في كافة الإضاءات.

• دعم الشحن اللاسلكي ومقاومة المياه

هاتف ون بلس 8 برو يأتي مع ميزة مقاومة المياه والغبار بمعمارية IP68 الرائدة، ليكون أول هاتف من الشركة يقدم هذه الميزة وعليه فهذا الهاتف سيكون قادر على مقاومة المياه حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة كاملة! أما عن الشحن اللاسلكي فهي ميزة نراها للمرة الأولى في هواتف ون بلس لكننا سنراها في أفضل إعداداتها! هذا حيث أن هاتف ون بلس 8 برو يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30 واتّ، وباستخدام هذه التقنية سيكون بإمكانك شحن الهاتف من 0% إلى 100% في حوالي الساعة، وهو رقم مميز بالنسبة لشحن لاسلكي.

هاتف ون بلس 8 برو سيدعم الشحن العكسي أيضًا، وبهذا سيمكنك شحن أي جهاز يدعم الشحن اللاسلكي فقط عن طريق وضعه فوق هاتفك! وهي ميزة رائعة ومطلوبة خاصةً أنها متوفره في هواتف رائدة عديدة من شركات أخرى.

• البطارية والشحن السريع في ون بلس 8 برو

هاتف ون بلس 8 برو سيأتي مع بطارية بسعة 4,510mAh هذا بينما سيدعم الهاتف الشحن السريع فقد بقدرة 30 واتّ فيما يتعلق بالشحن السلكي العادي لكن لعل ميزة الشحن اللاسلكي السريع تجعل المستخدمين يتغاضوا عن هذا النقص خاصةً أن قدرة 30 وات لا تُعد سيئة على الإطلاق!

ملخّص المواصفات:

شاشة بقياس 6.78 بوصة بدقة QHD+

تردد شاشة 120 هرتز

معالج سنابدراجون 865 ودعم الجيل الخامس

رام 8 / 12 جيجابايت

ذاكرة تخزين 256 / 128 جيجابايت من نوع UFS 3.0

كاميرا خلفية 48+8+48+5 ميجابيكسل

كاميرا أمامية 16 ميجابيكسل

بطارية 4510mAh

شحن سريع 30 وات (سلكي ولاسلكي)

بصمة داخل الشاشة

نظام أندرويد 10 مع OxygenOS 10.0

سعر يبدأ من 899 دولار

• سعر هاتف ون بلس 8 وموعد توفره

الهاتف سيبدأ في التوفر في 29 أبريل الحالي وهذا بالنسبة للسوقين الأمريكي والهندي، لذلك فقد يتطلب الأمر بعض الوقت ليصل إلى الوطن العربي، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فالهاتف سيأتي بسعر يبدأ من 899 دولار أمريكي لسعات 8+128 جيجابايت، بينما سيصل سعره إلى 999 دولار أمريكي إذا أردت الحصول على أكبر مساحات ممكنة وهي 12+265 جيجابايت!