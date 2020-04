شركة «زد تي إي» تجهز هاتفاً مخصصاً للألعاب

طرح الهاتف في الأسواق العالمية سيبدأ يوم 21 أبريل الجاري بسعر 579 دولارا أمريكي [انترنت]

نشر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص تقريرا حول تجهز شركة “زد تي إي” الصينية الرائدة هاتفا جديدا ضمن سلسلة أجهزة “نوبيا”، سيكون مخصصا بصورة كبيرة لمحبي وعشاق الألعاب.

وأفاد الموقع هذا الهاتف “نوبيا بلاي” الذي وصفه بأنه سيكون رائدا بصورة كبيرة بإمكانيات مميزة وسعر تنافسي إلى حد بعيد.

وأشارت “زد تي إي” إلى أن طرح الهاتف في الأسواق العالمية سيبدأ يوم 21 أبريل/ نيسان الجاري بسعر يبدأ من 579 دولارا أمريكيا.

​وسيدعم الهاتف تشغيل تقنيات الجيل الخامس من الاتصالات 5G.

ووصف الموقع الهاتف بأنه سيكون بمعالج سريع متميز، سيمكنه من تشغيل مختلف الألعاب بصورة قوية.

ولم تعلن الشركة الصينية باقي تفاصيل الهاتف، ولا حتى شكله، ولكن توقعت تقارير أن يكون تصميمه مغايرا تماما للنسخ السابقة من هواتف “زد تي إي”.

