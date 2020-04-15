مسن يبتكر طريقة لجمع تبرعات لمواجهة كورونا

تمكن المحارب البريطاني المتقاعد توم مور البالغ من العمر 99 عاما من جمع 3.1 مليون جنيه إسترليني قدّمها لدعم الكوادر الطبية التي تواجه فيروس كورونا.

واستطاع الجندي السابق الذي كان قائد دبابة في الحرب العالمية الثانية جمع هذا المبلغ بعدما نجح بالتحدي الذي أطلقه بالسير 100 مرة في حديقته التي يبلغ طولها 25 متر.

واستعان توم مور بجهاز مشي ليتمكن من التغلب على ظروفه والأمراض التي يعاني منها بسبب تقدمه في السن.

وبدأ توم بتنفيذ التحدي من خلال السير بمعدل 10 لفات يوميا بدءا من يوم 3 أبريل الجاري، وجمع في ذلك اليوم 1000 جنيه إسترليني، قبل أن يبدأ الرقم بالارتفاع ليصل الرقم في نهاية اليوم العاشر أكثر من 3.1 مليون جنيه إسترليني تبرّع بها أكثر من 140 ألف شخص شاهدوا تنفيذه للتحدي.

وعبّر المُسن البريطاني عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق قبل أيام من عيد ميلاده الـ100 والذي يصادف 30 أبريل الجاري، وقال إن الجيش اليوم يرتدي ملابس بيضاء، في إشارة منه للممرضين والأطباء الذين يحاربون فيروس كورونا.

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